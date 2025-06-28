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Aksaray'da feci kaza: Otomobil tıra çarptı ölü ve yaralılar var

Aksaray'da feci kaza: Otomobil tıra çarptı ölü ve yaralılar var

18:0128/06/2025, Cumartesi
DHA
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Jandarma ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili inceleme başlattı.
Jandarma ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara-Niğde Otoyolu Aksaray kesiminde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Aksaray'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hamza Şabablı (66) ile eşi Suna Şabablı (60) öldü, torunları Suna Şabablı (12) ise yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ankara-Niğde Otoyolu Sarıyahşi ilçesi Boğazköy yakınlarında meydana geldi. Hamza Şabablı yönetimindeki 34 HMZ 551 plakalı otomobil, Kürşat Gök (48) yönetimindeki 80 657 AER plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan Hamza Şabablı ile eşi Suna Şabablı yaşamını yitirdi.

Çiftin yaralanan torunları Suna Şabablı ise ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Aksaray
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#Ankara-Niğde Otoyolu
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