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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Biri bebek üç yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Biri bebek üç yaralı

21:1227/06/2025, Cuma
DHA
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Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak ayçiçeği tarlasına takla atarak düştü. Meydana gelen kazada biri bebek üç kişi yaralandı.

Aksaray'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kazıcık köyü yakınlarında meydana geldi. Mahmut Çelebi (20) yönetimindeki 68 ABT 547 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrularak, ayçiçeği tarlasına takla atarak düştü. Kazada, muayeneye gittikleri hastaneden döndükleri öğrenilen sürücü Mahmut Çelebi ile eşi Fatmanur Çelebi (20) ile 4 aylık çocukları Asel Çelebi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.



#Aksaray
#Trafik Kazası
#Kazıcık Köyü
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