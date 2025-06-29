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Düğün dönüşü feci kaza: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Düğün dönüşü feci kaza: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

07:4129/06/2025, Pazar
IHA
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, düğün dönüşü motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 ölü, 1 yaralı.

Denizli Acıpayam'da düğün dönüşü motosikletle seyir halinde olan İsmail Tozgun ve eşi Asiye Tozgun, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek devrildi. Devrilen motosikletle beraber çift metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen sürücü İsmail Tozgun kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Asiye Tozgun ise yaralı olarak kurtarılarak Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.


İsmail Tozgun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Asiye Tozgun'un ise sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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