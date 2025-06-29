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Yüksek hızla ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü

Yüksek hızla ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü

23:5029/06/2025, Pazar
G: 30/06/2025, Pazartesi
IHA
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Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Denizli'de sürücüsünün aşırı hız yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüjdeki palmiye ağacına çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada ağır yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Denizli'de aşırı hız sonucu kontrolden çıkarak savrulan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesinde Denizli-Pamukkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukkale'den Denizli kent merkezine doğru seyir halinde olan 16 AOR 702 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün aşırı hız yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adeta ikiye bükülen otomobilin içerisinde sürücü sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada ağır yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.



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