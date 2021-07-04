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Yunanlar ölüme terk etti: Türkiye kurtardı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan botlarının Türk karasularına iterek ölüme terk ettiği 39 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yunanlar ölüme terk etti: Türkiye kurtardı
Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ardından, İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 39 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Edinilen bilgilere göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye hareket etti.

  • Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen, kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ardından, İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
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