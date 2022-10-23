Hayat Atık değil sanat eseri
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Atık değil sanat eseri

Anadolu Ajansı'nda geçtiğimiz hafta içi kıymetli bir etkinlik düzenlendi. #AWordForABetterWorld temalı Çevre Forumu’nda farklı ülkelerden medya temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi.

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Sennur Yassıkaya Yeni Şafak
Atık değil sanat eseri
Atık değil sanat eseri

Türkiye’mizin önemli kurumlarından Anadolu Ajansı hafta içi kıymetli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İklim değişikliğinin etkisini üzerimizde hissettiğimiz bir dönemde, farklı ülkelerden başta medya temsilcileri olmak üzere akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, #AWordForABetterWorld temalı Çevre Forumu’nda bir araya geldi. Forum’un yapıldığı alanın hemen girişinde ise katılımcıları Türk sanatçı Deniz Sağdıç’ın, elbise etiketinden, kutu içecek parçalarına, fazla kumaştan, atık kablolara kadar çeşitli materyallerden portre tabloları, bizi karşıladı. O tablolardan İngiliz ajan James Bond’a hayat veren aktör Pierce Brosnan’ın atık kablolarla portresi çarpıcıydı. Portrelerin her biri geri dönüşüm yoluyla sürdürülebilir bir çevreye ulaşabileceğimiz mesajını aktarıyordu.

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