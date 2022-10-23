Break dansla işgalciyi tekmeliyorlar

Nuseyrat mülteci kampında Filistinli aileler ilk başta karşı çıksa da sonradan çocuklarının psikolojisinde yaşanan olumlu değişimi görünce, onlar da destek olmaya başlamış. Batılı ülkelerde politik karşı duruşun ve sokağın sesi olan hip-hop müzik ve break dans ile işgalcinin oluşturmaya çalıştığı korku atmosferine meydan okuyor. Avrupa’da post-travma öğrenimi gören Gazzeli Ahmed El-Ghraiz’in, başlattığı akım ile çocuklar sokaklarda kendilerini dans ve müzikle anlatıyor.

ARTIK KORKMUYORUZ

El-Ghraiz, oluşturduğu programla çocuklardaki korkuyu unutturduğunu ve stresi azalttığını, “Bu tür spor ve hareketler psikolojik dengeyi sağlıyor” sözüyle vurguluyor. “Daha önce korkuyorduk, evden dışarı çıkamıyorduk, (İsrail) drone'larının ve savaşın seslerinden korkuyorduk” 11 yaşındaki Jana el-Shafe, “Break dans ile psikolojimiz düzeldi. Buraya geldiğimiz arkadaşlarımızla oynuyor ve eğleniyoruz. Ruh halimiz iyileşiyor” diye yaşadığı değişimi aktarıyor. UNICEF’in 2022 raporuna göre 2,3 milyon nüfuslu Gazze’de 500 bin çocuğun psikolojik desteğe ihtiyacı bulunuyor. Breakdans 2022 yılında Paris Olimpiyatları’nda yarışma kategorisinde ilk kez yer alacak. Bakarsınız orada bir Filistinli genç de bu olimpiyat yarışında yerini alır, Filistin bayrağını Paris’te yükseltir.

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