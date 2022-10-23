‘Futbol’un Mona Lisa’sı evinde kaldı

Geçen Çarşamba günü düzenlenen müzayede sonucu, 1953 tarihli tablo, 7,8 milyon Sterlin bedelle 22 yıldır sergilendiği Salford’daki Lowry müzesi tarafından satın alındı. Tablo bir İngiliz sanayi şehri futbol kulübü olan Bolton Wanderers’ın eski stadı Burnden Park’a giden 7'den 70'e taraftarları ve ardında tüten fabrika bacalarını resmederek, İngiliz işçi sınıfının sporu futbolun adeta köklerini gösteriyor. Açık artırmadan önce sanat çevrelerinde, “Futbolun Mona Liza'sı” diye anılan tablonun özel bir koleksiyona gidebilecek olması başta Salford Belediyesi olmak üzere İngiliz sanatseverleri çeşitli arayışlara itmiş ve İngiliz Premier League'deki futbol kulüplerine tabloyu satın alma çağrısı yapılmıştı.

SPOR Japon futbolu yasta: 32 yaşında hayatını kaybetti