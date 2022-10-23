Hayat Futbolun Mona Lisası evinde kaldı
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

‘Futbol’un Mona Lisa’sı evinde kaldı

‘Dünyanın en iyi futbol resmi’ diye bilinen İngiliz ressam L.S. Lowry’nin “Maç Yolunda” adlı tablosunda İngilizlerin korkusu yersiz çıktı ve yapılan açık artırma sonucu evinde kaldı

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Sennur Yassıkaya Yeni Şafak
‘Futbol’un Mona Lisa’sı evinde kaldı
Futbol’un Mona Lisa’sı

Geçen Çarşamba günü düzenlenen müzayede sonucu, 1953 tarihli tablo, 7,8 milyon Sterlin bedelle 22 yıldır sergilendiği Salford’daki Lowry müzesi tarafından satın alındı. Tablo bir İngiliz sanayi şehri futbol kulübü olan Bolton Wanderers’ın eski stadı Burnden Park’a giden 7'den 70'e taraftarları ve ardında tüten fabrika bacalarını resmederek, İngiliz işçi sınıfının sporu futbolun adeta köklerini gösteriyor. Açık artırmadan önce sanat çevrelerinde, “Futbolun Mona Liza'sı” diye anılan tablonun özel bir koleksiyona gidebilecek olması başta Salford Belediyesi olmak üzere İngiliz sanatseverleri çeşitli arayışlara itmiş ve İngiliz Premier League'deki futbol kulüplerine tabloyu satın alma çağrısı yapılmıştı.

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