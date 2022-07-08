Terviye günü olan Perşembe günü, (Arefeden bir gün önce) binlerce hacı adayı ikindi vaktinden itibaren otobüslerle 23 kilometre uzaklıktaki Arafat Dağı’na çıktı. Bugün Arafat vakfesinin ardından, akşam güneşin batışından sonra hacı adayları 10 kilometre aşağıya inip Müzdelife vakfesine duracaklar. Binlerce hacı adayı sabahın erken saatlerinde haccın en önemli farzlarından biri olan Arafat vakfesini yapmak için harekete geçti.

Türk hacı adayları Arafat’ta çadırlarına yerleşti.

Hicretin 9’uncu yılında farz olan ve Peygamber Efendimizin ömründe sadece bir kere yaptığı hac farizasını, onun sünnetine (Adeti şerifi) uygun olarak yapmak isteyen hacı adaylarından bazıları sabah namazı ile birlikte ihrama bürünerek yaya olarak yollara düştü. Terviye gününü Mina’da ibadetle geçiren, yaya giden hacı adayları “Lebbeyk” sedaları ile Mekke-i Mükerreme’ye 7 kilometre uzaklıktaki Mina’ya yürüyerek ulaştı. Zamanı değerlendiren hacı adayları Arefe günü sabah namazı ile birlikte Arafat Ovası’na geçecek. Büyük çoğunluk ise otobüslerle Arafat’a çıktı.

Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi “Hac Arafat demektir”. Gece itibarıyla yüz binlerce mümin akın akın Arafat’a giden yollardan mahşer meydanını andıran ovaya akın etti. Adeta Arasat’ı andıran Arafat’taki çadırlarına yerleşen hacı adayları bu feyz yüklü geceyi dualar, Kur’an tilavetleri ile dolu dolu yaşadı. Zamanını zikir ile değerlendirdiler. Kimi namaz kıldı kimi Kur’an-ı Kerim okudu, kimi de bol bol dua ederek ömrünün muhasebesini yaptı. Cuma günü öğle vaktinde Mescid-i Nemire’de olanlar öğle namazı ile ikindi namazını cem’-i takdim (Vakti öne alma) yaparak kılacak. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi’ni irad buyurduğu saatte Arafat vakfesini yaptıktan sonra güneşin batışını müteakiben Müzdelife’ye inişler başlayacak. Hacı adayları burada yatsı vaktinde cem’-i te’hir (Vakti geri bırakma) yaparak akşam ile yatsı namazlarını birlikte eda edecekler.

İlk tövbenin kabul edildiği tepe: Cebel-i Rahme

Mekke'de bulunan hacı adayları, Kurban Bayramı arifesinde Arafat ve Müzdelife'de vakfe için gidecekleri alan ile bayramda Mina bölgesinde şeytan taşlayacakları mekanları geziyor.

Hz. Adem ile Hz. Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme, hacı adaylarının Arafat'ta ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

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Sıcak havaya rağmen günün her saati ziyaretçisi eksik olmayan tepeye merdivenlerle birkaç dakikada ulaşan hacı adayları, burada dua ediyor.

Kafile başkanları ve din görevlilerinin Arafat ve Rahmet Tepesi hakkındaki bilgilendirmelerini dinleyen hacı adayları, yakınlarına göndermek ve hatıra olarak saklamak için fotoğraf çektiriyor.

Özellikle akşam saatlerine doğru güneşin batışının ortaya çıkardığı olağanüstü manzara, tepeden net görülüyor. Bazı kafileler, ziyaretlerini güneşin battığı ve doğduğu saatlere denk getirmeye çalışıyor.

Tepeye çıkan yollarda bulunan seyyar satıcılar, hacı adaylarına hediyelik eşya satıyor.

Hacı olacaklar

Müzdelife’de 70 adet taş toplayacak olan hacı adaylarından birçoğu şeytan taşlamak için farklı zamanlarda Mina’ya doğru hareket edecek, Müzdelife vakfesini (Bir an durmak) yaparak şeytan taşlamaya geçecekler. Dört mezhebe göre farklı zamanlarda vakfe yapılıyor. Malikiler ve Hanefiler güneş doğduktan sonra Şafii ve Hanbeliler ise Müzdelife vakfesinin hemen ardından şeytanı taşlayıp Mekke-i Mükerreme’ye geçecekler. Burada şükür kurbanlarının kesildiği haberini aldıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkacaklar. Ardından ziyaret tavafını ve sa’yını yaparak hacı olma şerefine ulaşacaklar.

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Bu sene geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Türk hacı adaylarının bulunduğu çadırlara yatak, yastık ve pike dağıtıldı. Arafat meydanının tam ortasında yer alan, Hazreti Âdem ve Hazreti Havva Validemizin cennetten çıkarıldıktan tam 300 sene sonra buluştukları Rahmet Tepesi’ne çıkan hacı adayları burada bol bol dua etti.

Öte yandan bu sene ilk defa Arafat’taki klimalı çadırlarda, her hacı adayı için yatak, yastık ve örtü konuldu. Diyanetin Türk hacılarına özel hizmeti beğeni topladı.

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