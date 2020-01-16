İlaçta "geri ödeme" kararı epilepsi ile savaşanları memnun etti!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenlemeyle biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirmişti.

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Öztürk, yaptığı açıklamada, bakan tarafından açıklanan yeni düzenlemeye ilişkin görüş ve memnuniyetini dile getirdi. Epilepsi hastalığının üstesinden 25 yılın sonunda geldiğini, ilk epilepsi nöbetini henüz 9 aylıkken geçirdiğini, geçirdiği ağır nöbetler sebebiyle üniversite eğitimi yarıda bırakmak zorunda kaldığını, aynı sebeple işten atıldığını ve 3,5 yıl evden çıkamadığını anlatan Öztürk, 25 yaşında geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında yeniden hayata döndüğünü ifade etti.

Mücadelesini kurduğu Türk Epilepsi ve Yaşam Platformu aracılığıyla sürdürdüğünü belirten Öztürk, epilepsi hastalarına umut aşılamaya çalıştığını aktardı.

Türk Epilepsi ve Yaşam Platformu Başkanı Ebru Öztürk

"İlaçların hastalar ve aileler için hayati önemi var"

SGK'nin geri ödeme listesine aldığı 4 epilepsi ilacının hastalar açısından taşıdığı öneme işaret eden Öztürk, bir epilepsi hastasının ilacını bir öğün bile almamasının tekrarlayan nöbetlere sebep olabildiğini, bunun da hastalar için ciddi bir tehlike oluşturduğu vurguladı. Öztürk, listeye alınan nörolojik ilaçların epilepsi hastaları açısından çok önemli olduğunu, eşdeğer ilaçların epilepside aynı etkiyi sağlamadığını, nöbetleri engellemediğini de söyledi.

FOTOĞRAF 9 Japonya’da vatandaşların sağlıklı yaşam için vazgeçilmezlerinden olan mor ekmek, Türkiye’de de ilgi görmeye başladı. Sivas’ta bir fırın mor ekmeğin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için kolları sıvayarak üretime başladı. Mor meyve ve sebzelerin renk pigmentlerinden alınan antosiyanin maddesinden elde edilen mor ekmek, Sivaslılardan yoğun ilgi gördü. Mor ekmek, içerisinde barındırdığı mineraller ile vücutta oluşturduğu onarıcı etki ile öne çıkıyor. Mor ekmeğin hammaddesi olan mormiksin diyabet hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ve beyin damarları tıkanıklığı, böbrek yetmezliği başta olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı büyük başarılar elde edilmesini sağladığı belirtiliyor. Kalp hastası Mustafa Kuzu, mor ekmek tüketmeye başlamasıyla vücudunda rahatlama hissettiğini belirterek, “Ben tansiyon ve kalp hastasıyım. Bu ekmeği yedikten sonra kendimi iyi hissetmeye başladım. Hafifledim, rahatladım. Bu ekmeği yemeye başladıktan sonra faydasını gördüm ve tavsiye ederim” dedi. Mor ekmeğin renginin dikkatini çektiği ve denemek istediğini belirten Ahmet Kuş, “Ben bu ekmeği yeni gördüm ve dikkatimi çekti, satın aldım. Faydalı da bir ekmek, herkese tavsiye ediyorum” dedi. Fırın sahibi Ömer Sarıgöl, mor ekmek üretimine arkadaşının tavsiyesiyle başladığını belirterek, “Mor ekmeği Malatya’da arkadaşlarımız tavsiyesi ile tanıdım. Gidip araştırdık ve burada denemeler yaptık. Bir hafta 10 gündür denemeler yapıyoruz. Kendimiz yedik, hasta arkadaşlarımız vardı onlara yedirdik ve güzel sonuçlar almaya başladık. Yaklaşık bir haftadır da üretimini yapıyoruz. Mor ekmek dediğimiz zaman akıllara sağlık geliyor. Şeker hastası, kalp damar hastası, nefes darlığı çekenler, eklem ağrılarına faydaları var. Bu ekmek mor sebze ve meyvelerden oluşan ve antosiyanin denilen maddeden bu rengi alıyor. Artı bunun içine tam buğday unu katılıyor. Normal un ile karıştırıyoruz ve güzel sonuçlar almaya başladık. Bunu da Sivas halkına sunmaktan mutluluk duyuyoruz “dedi. Mor ekmeği tüketen vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını belirten Sarıgöl, “Sağlıkla ilgili bir katkı sağlarsak vatandaşlarımıza bizi en çok mutlu eden şey bu olur. Şuanda güzel tepkiler alıyoruz. Tekrar tekrar alanlar ve telefon açıp ayırttıranlar var, şuan da insanların tepkisi güzel. Fiyatı da 2.5 lira ile 5 lira arasında. Söz konusu sağlık olduğu zaman fiyatta cazip geliyor “dedi. Faydası bol, rengi mor: Japonya'da zorunlu olarak tüketilen ekmek Sivas'ta üretiliyor Japonya'da zorunlu olarak tüketilen ve rengiyle dikkat çeken 'mor ekmeğin' Sivas'ta üretimine başlandı.

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"Doktorlarımızdan aldığımız verilere göre 850 bini tespit edilmiş, 100 bini de epilepsili olduğu tahmin edilen yaklaşık 950 bin hasta var. Aileleriyle birlikte yaklaşık 4 milyon kişilik geniş bir kitleyiz. İlaçların bu hastalar ve aileler için hayati önemi var. Epilepsi ilaçlarına da 'evet' denildiği, bu hassasiyet gösterildiği için çok teşekkür ediyorum."

Psikiyatri ilaçları için çağrı

Epilepsi hastalarının çözüm bekleyen ikinci sorunlarının şu an nöroloji birimlerince yazılamayan psikiyatri ilaçları olduğunu dile getiren Ebru Öztürk, ancak psikiyatristlerce yazılabilen bu ilaçların da kapsama alınması gerektiğini savundu.

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Öztürk, şunları söyledi:

"Epilepsi nöbetlerini korku, heyecan, üzüntü gibi psikolojik nedenler tetikliyor. Bu nedenle psikiyatri ilaçlarını almaları gerekiyor. Eskiden nörologlar hastalara psikiyatri ilaçlarını da yazabilirken buna kısıtlama geldi. Şu an epilepsi hastaları bu ilaçları alabilmek için ayrıca psikiyatriste gitmek zorunda kalıyor."

Öztürk, Türk Nöroloji Derneğinin konuyu mahkemeye taşıdığını, platform olarak bu sürece destek verdiklerini de belirterek "Bu hem devlete hem hastaya zarar. Zaten doğru düzgün evden çıkamayan epilepsi hastalarını ayrıca bir doktora gitmek zorunda kalması eziyet oluyor. Bu sorunun da çözüme kavuşturulmasını rica ediyoruz." dedi.

Öztürk, epilepsi hastalarının engel derecesinin belirlenmesi ve nöbetleri sona eren hastaların ehliyet alabilmesi için sundukları iki ayrı yönetmelik taslağının da sonuca ulaşmasını beklediklerini kaydetti.