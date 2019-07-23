Hayat Instagramdan Van Gölü Ekspresi sürprizi
SEYAHAT

Instagram'dan Van Gölü Ekspresi paylaşımı

Instagram'dan Van Gölü Ekspresi sürprizi

Van Gölü Ekspresi'nin, Ankara-Tatvan-Van seferi sırasında çekilen bir fotoğrafı Instagram’ın resmi hesabından paylaşıldı. "#HelloFrom" etiketiyle yapılan paylaşım çok kısa süre içerisinde yarım milyondan fazla kişi tarafından beğenildi.

Haber Merkezi AA
Van Gölü Ekspresi
Van Gölü Ekspresi

TCDD Taşımacılık'ın işlettiği Van Gölü Ekspresi'nin, Ankara-Tatvan-Van seferi sırasında Bitlis'in Tatvan ilçesinde karlar arasından geçerken fotoğraf sanatçısı Hüseyin Taşkın tarafından çekilen fotoğrafı Instagram’ın resmi hesabından paylaşıldı.

Instagram’ın resmi hesabından fotoğrafla yapılan paylaşımda, Taşkın’a göre başkent Ankara’dan Türkiye’nin doğusuna seyahat etmenin en iyi yolunun Van Gölü Ekspresi olduğuna yer verildi.

"#HelloFrom" etiketli paylaşım yaklaşık 600 binden fazla beğeni alırken çok sayıda da yorum yapıldı.
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