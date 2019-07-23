Instagram'dan Van Gölü Ekspresi paylaşımı Instagram'dan Van Gölü Ekspresi sürprizi Van Gölü Ekspresi'nin, Ankara-Tatvan-Van seferi sırasında çekilen bir fotoğrafı Instagram’ın resmi hesabından paylaşıldı. "#HelloFrom" etiketiyle yapılan paylaşım çok kısa süre içerisinde yarım milyondan fazla kişi tarafından beğenildi.

Haber Merkezi 23 Temmuz 2019, 08:51 Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019, 09:07 AA