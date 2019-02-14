İstanbullu Gelin sevgisi biletleri bitirdi

Türkiye'nin en çok seyredilen dizilerinden biri olan İstanbullu Gelin, İsrail'de de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İngilizce yayımlanan Jerusalem Post, dizinin oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver'in katılacağı ve Nisan ayında Tel Aviv'de düzenlenecek bir etkinliğin Pazartesi günü satışa çıkan biletlerinin birkaç saat içinde tükendiğini duyurdu.

Özcan Deniz konser verecek

Ülkenin en büyük spor ve eğlence salonu olan Menora Mivtachim Arena'da düzenlenecek olan etkinlikte Özcan Deniz, Türkiye'den 20 müzisyen ile beraber bir konser gerçekleştirecek. Jerusalem Post'a göre Pazartesi sabahı satışa çıkan bu etkinliğe ait 10 bin adet bilet birkaç saat içinde tükendi. Bu yüzden organizatörlerin bu etkinliğin birkaç defa daha gerçekleştirilmesi için çabaladığı aktarıldı.