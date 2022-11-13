Kapı dışarı edilecekler!

Avrupa ülkelerini etkisi altına alan yüksek enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığı, sevimli dostlarımız kedi, köpek ve kuşları vurdu. The Independent gazetesinin haberine göre, İngiltere’de gelirleri düşen ve geçim sıkıntısı yaşayan insanlar, evlerinde besledikleri evcil hayvanları kapı dışarı etmeyi düşündüğü ortaya çıktı. Konuyla ilgili gündem oluşturmaya çalışan hayvan severler, eğer gerekli tedbirler alınmazsa, milyonlarca kedi ve köpeğin, ötenazi riskiyle karşı karşıya olduğunu ya da gerekli veteriner bakım masrafları karşılanamadığı için hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu. Ülkede 20 milyon civarında evde beslenen evcil hayvan olduğu belirtiliyor.

FON OLUŞTURULSUN ÇAĞRISI

Hayvanseverler, ilgili bakanlıklardan bir “evcil hayvan besleme krizi fonu” kurulmasını istiyor. Ülkede yapılan bir araştırmada, ev faturalarındaki artışın evcil hayvanlar için en büyük tehdidi oluşturduğu ortaya kondu. Animal Kindness Index tarafından yapılan bir ankete göre evcil hayvan sahiplerinin yüzde 28’i sahip oldukları hayvanlara bakamayacağı konusunda endişeli olduğunu ortaya koydu. Araştırmalara göre 2022’de hayvanlarını terk eden sahiplerin sayısında artış yaşandığı belirtiliyor. İngiltere’de 1939 yılında, hükümetin gıda kıtlığı uyarısı nedeniyle sadece bir haftada 750 bin evcil hayvanın öldürüldüğü biliniyor.

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