Murat Ülker Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'nin açılışında konuştu

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış töreninde konuştu.

Törene kayınvalidesi Gülsen Ataseven ile katılan Ülker şunları söyledi, "Asaf Bey hayra hizmet eden, memleketine insan yetiştirmeyi seven, tam bir vakıf insanıydı. Haksızlık karşısında sert tavır alan biriydi. Buna dair bilinen anekdotları vardır. Bu kıymetli hastaneye isminin verilmesi devlet adına Sn. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği bir vefa nişanıdır. Ülker ve Ataseven ailesi olarak devletimize minnet ve şükranla hürmetlerimizi arz ediyoruz."

OYNAT 00:51 Murat Ülker, kayınpederinin ismi verilen Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'nin açılışında konuştu Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi açılış törenine katıldı. Törende konuşma yapan Murat Ülker şunları söyledi: “Asaf Bey hayra hizmet eden, memleketine insan yetiştirmeyi seven, tam bir vakıf insanıydı. Haksızlık karşısında da tavır alan biriydi. Buna dair bilinen anektotları vardır. Bu kıymetli hastaneye isminin verilmesi önemli bir vefa göstergesidir. Ülker ve Atasever ailesi olarak devletimize minnet ve şükranla hürmetlerimizi arz ediyoruz.” BiP'te paylaş

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