Murat Ülker Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'nin açılışında konuştu
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Prof. Dr. Asaf Atasever Hastanesi açılış töreninde konuştu. Hastaneye adı verilen Prof. Dr. Asaf Ataseven'in damadı Murat Ülker, "Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 12 yıl önce yaşamını yitiren kayınpederim Prof. Dr. Asaf Ataseven'in adının verilmesi çok kıymetli bir vefa göstergesidir. Ülker ve Ataseven ailesi olarak devletimize minnet ve şükranla hürmetlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış töreninde konuştu.
Törene kayınvalidesi Gülsen Ataseven ile katılan Ülker şunları söyledi, "Asaf Bey hayra hizmet eden, memleketine insan yetiştirmeyi seven, tam bir vakıf insanıydı. Haksızlık karşısında sert tavır alan biriydi. Buna dair bilinen anekdotları vardır. Bu kıymetli hastaneye isminin verilmesi devlet adına Sn. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği bir vefa nişanıdır. Ülker ve Ataseven ailesi olarak devletimize minnet ve şükranla hürmetlerimizi arz ediyoruz."