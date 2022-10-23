Hayat Şişman papağana yarışmadan men
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Şişman papağana yarışmadan men

Pasifik ada ülkesi Yeni Zelanda, ülkedeki nadir türlerden ‘Şişman Papağan’ diye de anılan Kakapo türünü bu seneki ‘Yılın Kuşu’ yarışmasına katılımdan menetti.

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Sennur Yassıkaya Yeni Şafak
Şişman papağana yarışmadan men
Hayat

Geçen haftaki sayfamızda, ABD’de Katmai Ulusal Parkı’nın bu yılki ‘Şişman Ayı’ kralının 747 olduğunu yazmıştık. Washington Post gazetesindeki habere göre Pasifik ada ülkesi Yeni Zelanda ise AngloSakson kuzenlerinin tam tersine giderek, ülkedeki nadir türlerden ‘Şişman Papağan’ diye de anılan Kakapo türünü bu seneki ‘Yılın Kuşu’ yarışmasına katılımdan menetti. Gerekçe ise yakın zamana kadar nesli tükenme tehdidi altında olan bu Yeni Zelanda’ya özel türün yarışmayı halihazırda iki kez kazanmış olması. Organizatörler, kararla ülkede yaşayan Kerreru güvercini, hakoakoa kuşu, subantarktik korsan martısı, kırmızı göğüslü dotterel gibi kuş türlerine de birinci olma şansı tanımak istediklerini söylüyor. Kakapo hayranları ise aynı fikirde değil ve yarışmanın ruhunun zedelendiğini savunuyorlar. Geçen sene 7 bin oyla pekapeka-tou-roa türü bir yarasanın seçildiği düşünüldüğünde, ben de ‘Şişman Papağına’ haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bugün Yeni Zelanda’da Kakapo türü papağanlar, 250 ile son 50 yılın en yüksek nüfusuna ulaşmış durumda.

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HAYAT
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