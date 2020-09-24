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Sumağın faydaları: Sumak nelere iyi gelir?

Sumak baharat olarak tüketilmesinin yanı sıra sumak suyu veya sumak çayı olarak da tüketilebiliyor. Türkiye'de Hatay ve Antep sofralarının vazgeçilmez baharatlarından biri olan Sumağın faydaları nelerdir? Sumak nelere iyi gelir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarı yeşil renklerde seyrek yaprakları olan sumak ağaçları bazı yerlerde dallanıp büyük ağaç olurken, genellikle 2-3 metre uzunluğunda ince dallar olarak yetişir.
Sarı yeşil renklerde seyrek yaprakları olan sumak ağaçları bazı yerlerde dallanıp büyük ağaç olurken, genellikle 2-3 metre uzunluğunda ince dallar olarak yetişir.

Ekşi tadıyla yemeklere ve salatalara lezzet veren sumağın vücut sağlığına inanılmaz faydaları vardır. Sumak baharat olarak tüketilmesinin yanı sıra sumak suyu veya sumak çayı olarak da tüketilebiliyor.

Farsçada kırmızı meyve ve limonlu baharat olarak bilinen yemeklerde, ekşi tadıyla iştah açıcı baharat olarak kullanılan sumağın birçok faydası var.

Mutfak kültürü çok geniş olan Hatay ve Gaziantep yörelerinin vazgeçilmez baharatı olan sumak özellikle salatalarda kullanılıyor. Kokuyu azalttığı için soğan salatalarında sıklıkla kullanılan ve limonu aratmayan sumak, mercimek köftesi ve dolmalara farklı bir tat verir. Sumağın, kandaki şeker oranını düşürdüğü için şeker hastalarına faydası vardır.

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  • Sumağın faydaları

    *Mucize besin vücudu baştan aşağı yeniler.

    *Kandaki insülin oranını dengelediği için diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasında bulunuyor.

    *Antioksidan etkisi yüksek olan sumak ani yükselen ateşin düşürülmesini sağlar.
  • *Sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına ve yenilenmesine yardımcı olur.
  • *Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.
  • *Sindirimi düzenleyerek zayıflamaya yardımcı olur.
  • *Sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği önler.
  • *Hücreleri yenileyici özelliği sayesinde cilde ve saça da faydası vardır.

Sumak suyu tonik olarak kullanılabiliyor

Kaynatılmış sumak suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz. Sabah akşam düzenli olarak kullandığınız bu su hem sivilce ve akne oluşumunu engeller hem de yaşlanmayı geciktirir.

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