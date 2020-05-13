Türkiye’nin ilk rap filmi: Birçok ünlü rapçi konuk oyuncu

Filmin vizyon tarihi en son 17 Nisan olarak belirlenmesine rağmen ertelenmişti.

Taff, Wovie, RetroPro ve Dmc&Netd ortak yapımcılığında, oyuncu kadrosunda ünlü rapçi Stabil (Dağra Solmaz), Ozan Akbaba, Hande Soral, Melis Sezen ve Nebil Sayın’ın yer aldığı ‘Kovala’ filminin fragmanı sinema izleyicisi ile buluştu!

Killa Hakan, Patron, Şehinşah, Ati242, Canbay & Wolker, Rozz Kalliope, Sansar Salvo gibi bir çok ünlü rapçinin de konuk oyuncu olarak yer aldığı Türkiye’nin ilk rap filmi Kovala, ilginç hikayesiyle sinemaseverlerin şimdiden en merakla beklediği filmler arasında yer aldı.

2019’da müzik sektörüne damga vuran rap, şimdi de beyaz perdeye damgasını vuracak olan ‘Kovala’nın başrolünde Stabil ve Ozan Akbaba yer alıyor.

FOTOĞRAF 9 Killa Hakan, Patron, Şehinşah, Ati242, Canbay & Wolker, Rozz Kalliope, Sansar Salvo gibi birçok ünlü rapçinin de konuk oyuncu olarak yer aldığı Türkiye'nin ilk rap filmi olan Kovala, ilginç hikayesiyle sinemaseverlerin şimdiden en merakla beklediği filmler arasında yer aldı. 2019'da müzik sektörüne damga vuran rap, şimdi de beyaz perdeye damgasını vuracak olan 'Kovala'nın başrolünde Stabil ve Ozan Akbaba yer alıyor. Çok yakında sinema perdesinde sinema izleyicisi ile buluşacak olan ve Burak Kuka'nın yönettiği filmde; hayallerinin peşinden koşan bir rap'çinin, bir beyaz yakalıyla karşılaşması sonrası birbirlerine tutunarak, yarattığı başarı öyküsü işleniyor. Film, gerçek hayata yakın konusu, duygusal boyutu ve aksiyon sahneleriyle, sinema tarihinde sağlam bir yere oturacağa benziyor. Ünlü rapçilerin konuk oyuncu olduğu Türkiye'nin ilk rap filmi Taff, Wovie, RetroPro ve Dmc&Netd ortak yapımcılığında, oyuncu kadrosunda ünlü rapçi Stabil (Dağra Solmaz), Ozan Akbaba, Hande Soral, Melis Sezen ve Nebil Sayın'ın yer aldığı 'Kovala' filminin fragmanı sinema izleyicisi ile buluştu.

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Çok yakında sinema perdesinde sinema izleyicisi ile buluşacak olan ve Burak Kuka'nın yönettiği filmde; hayallerinin peşinden koşan bir rap'çinin, bir beyaz yakalıyla karşılaşması sonrası birbirlerine tutunarak, yarattığı başarı öyküsü işleniyor.

Film, gerçek hayata yakın konusu, duygusal boyutu ve aksiyon sahneleriyle, sinema tarihinde sağlam bir yere oturacağa benziyor.

HAYAT 2019 Türkiye Kitap Pazarı Raporu açıklandı: Yeni yayınlanan kitap sayısı 68 bini geçti, dünyada altıncı sıradayız

FOTOĞRAF 14 Herhalde ofis çalışanları hiç bu kadar uzun süre uzaktan çalışmamıştı. Bu dönemde şef ve ekip liderleri, çalışanları evlerinde de motive ve üretken tutmaya çalışıyor. Peki işyerine dönüşen evlerdeki en büyük zorluk nedir? Siber güvenlik kuruluşu ESET, geçen yıl yapılan ama tam da bu günlere ışık tutan bir araştırmaya dikkat çekiyor. Araştırma, sosyal medya içeriği konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Buffer tarafından, uzaktan çalışmanın fayda ve zorlukları üzerine hazırlanmış. ESET Kıdemli Güvenlik Uzmanı Tony Anscombe’in paylaştığı araştırmaya 2 bin 500 uzaktan çalışan katılmış. Katılımcıların yüzde 22’sine göre en büyük zorluk, mesai süresi bitse de işin sona ermemesi. Yani işten sonra bilgisayarı kapatamama sorunu. Listedeki iki numara, yüzde 19 oranında yalnızlık duygusu iken onu yakından takip eden üçüncü konu olarak ise yüzde 17 ile işbirliği yapmanın zorluğuna işaret edilmiş. Dördüncü büyük zorluk olarak da yüzde 10’luk oranla, evdeki dikkat dağıtıcı unsurlar gösterilmiş. Bu arada araştırma, uzaktan çalışmayı da geçici bir trend olarak değil, kalıcı bir unsur olarak tanımlamış. Katılımcıların yüzde 99’u bu şekilde çalışmayı sürdürmek istediklerini belirtmiş. Global düzeyde çok geniş bir kitlenin şu günlerde ev ofis deneyimi yaşadığına dikkat çeken Anscombe, kendi tecrübelerinden de yola çıkarak, dengeyi yakalayabilmek adına şu tavsiyelerde bulundu: Global düzeyde çok geniş bir kitlenin şu günlerde ev ofis deneyimi yaşadığına dikkat çeken Anscombe, kendi tecrübelerinden de yola çıkarak, dengeyi yakalayabilmek adına şu tavsiyelerde bulundu: •Normal iş günü takvimi mümkün olduğunca korunmalı; eğer iş normalde sabah 8-10 arasında başlıyorsa ve öğle yemeği 12-14 arasında bir yerdeyse, bu programı sürdürmeye çalışın. Rutinler iyi. •Normal koşullarda, öğle yemeğinde 30 dakika dışarı çıkıyorum. “Dışarı” demek artık “evden çık” demek. Markete gidiyorum, kahve içiyorum ya da birkaç blok sokaklarda turluyorum. Elbette, geçerli tecrit kurallarına göre. Bana güvenin, söz konusu bu ara, öğleden sonra üretkenliğini artıracak. •Normal e-posta sisteminin dışında tek bir iletişim platformunda kalıyorum ve öylesini tavsiye ediyorum. Örneğin Slack, Zoom, Skype veya mevcut diğer birçok iletişim veya sohbet platformlarından biri. •İletişimin belirlenen platform üzerinden akmasını sağlayın, katılmayan meslektaşlarınızı izleyin ve onlara ulaşın. •Deneyimli uzak çalışan olan bazı personeliniz varsa, yeni duruma zorlananlar açısından danışman olarak kullanın. •Ofiste gerçekleşen sosyal etkileşim tartışmalarının normal şekilde devam edebilmesi için isteğe bağlı olarak ekibinizle sanal öğle yemeği oluşturun. Evden çalışmanın dramı: İş bitmiyor, bilgisayar hiç kapanmıyor Karantina günlerinde evden çalışmanın bir numaralı zorluğu nedir? Yapılan bir araştırmaya göre en büyük zorluk, mesai saatinden sonra da bilgisayarın çalışmaya devam etmesi. BiP'te paylaş

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