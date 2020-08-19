Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Uzmanlar uyarıyor Fındıkta aflatoksin tehlikesi
GENEL SAĞLIK

Uzmanlar uyarıyor: Fındıkta 'aflatoksin' tehlikesi

Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından biri fındık. Üreticilerin hasat süreci devam ederken, uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Hastalık oluşmaması için fındığı yeterince kurutup bu şekilde depolayıp, ardından pazara sunulması gerektiğini belirten Altınordu Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Nagihan Bayhan, "Üreticilerimiz fındığını güneşli ortamda kurutmalıdır. İyi kurutulmayan fındıkta 'aflatoksin' denilen madde ortaya çıkar. Bu da fındığın yapısını bozar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlar, fındığın iyi kurutulması gerektiğini söyledi.
Uzmanlar, fındığın iyi kurutulması gerektiğini söyledi.

Karadenizli vatandaşların ekmek kapısı olan fındıkta hasat sürüyor. Bahçeye giren kimi üreticiler, fındığı kendi imkanlarıyla toplarken kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor. Fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun kalite fındığın 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL'den alınacağı açıklamasını memnuniyetle karşılarken, uzmanlar ise hastalık oluşmaması için fındığı yeterince kurutup bu şekilde depolama ve ardından pazara sunulması önerisinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatını açıkladı
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatını açıkladı

Üreticilere önemli uyarı

Altınordu Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Nagihan Bayhan, bölgede son bir haftadır havaların yağışlı gittiğini belirterek, bu nedenle birçok üreticinin şu anda fındığını istenilen şekilde kurutamadığını ifade etti. Bu durumun fındıkta aflatoksine neden olabileceğine dikkati çeken Bayhan, "Fındık üreticilerimiz fındıklarını iyi bir şekilde kurutmuyorlar. Üreticilerimiz fındığını güneşli ortamda kurutmalıdır. İyi kurutulmayan fındıkta aflatoksin denilen madde ortaya çıkar. Bu da fındığın yapısını bozar. Küf, nem, rutubet gibi zararlıların ortaya çıkmasına neden olur. Bütün bu etkenler fındıkta kalite dediğimiz randıman düşüşünü beraberinde getirir. Randımanı düşünce de fındığın fiyatı aşağıya düşmektedir. Böyle olunca da üreticilerimiz fındıktan hak ettiği değeri alamamaktadır" dedi.

Fındık üreticisine kurutma ve pazar uyarısı
GÜNDEM
Fındık üreticisine kurutma ve pazar uyarısı

"Sele karşı önlem alınmalı"

Bölgede son dönemlerde yağmurlu havanın etkili olduğunu kaydeden Bayhan, "Sel sularına karşı depolarda önemli eksiklikler var. Karadeniz Bölgesi çok daha fazla yağış olan bir bölgedir. Bu nedenle sele karşı mahsulümüzü daha iyi korumalıyız. Mutlaka yerden yüksek olacak bir şekilde fındıkları depolamalıyız. Aynı zamanda nem almayan gölge bir ortamda saklanmalıdır" diye konuştu.

"Günlük meteorolojiyi takip ediyoruz"

Fındık hasadını tamamladıktan sonra kurutmak için harmana seren fındık üreticisi Sefer Kovan, "Fındık hasadını gerçekleştirdik ve harmana getirdik. Kurutmaya çalışıyoruz. Bir kısmını patoza verdik, bir kısmını da kurutmaya devam ediyoruz. Birkaç gündür hava bozuk. Meteorolojiyi sürekli takip edip, günlük sürekli karıştırarak, fındık kurutma işlemini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Fındık bu sene sahil kesimlerde iyi olan yerler ve kötü olan yerler var. Birçok yerde hava koşullarından dolayı yanma veya erken olgunlaşma dediğimiz bir sorun var. Fındık çuvala girdiğinde yüzde 20 bir kayıp olacağını düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Fındığın fiyatında tepki çeken düşüş!
EKONOMİ
Fındığın fiyatında tepki çeken düşüş!


  • Fındık üreticisi Yüksel Öztürk ise, "Fındığı kuruturken yağmur suyu almamasına, altını nemli olmamasına dikkat ediyoruz. Yağmur yağdığında üstünü örtüyoruz. Daha sonra yeniden üstünü açıp, karıştırarak kurutmaya devam ediyoruz. Zaten çotanaktaki dört fındıktan biri yanık. Bu sene fiyat da iyi olduğu için fındığa daha iyi bakmamız gerekiyor" dedi.


Abone Ol Google News
Dev operasyon!

Dev operasyon!

​700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Altın fiyatları çakılabilir

Altın fiyatları çakılabilir

​Agresif yükselişlerin yaşandığı altın tek bir açıklamaya bakıyor.
Huzur ortamı sağlandı terk ettikleri topraklara geri döndüler: 25 yıl sonra yeniden tarıma başladılar

9 ile kritik uyarı!

9 ile kritik uyarı!

​Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor..
Müjdeli<br>haberi verdi

Müjdeli
haberi verdi

28 ülkeden sonra Japonya'da da tescillendi.
'Nişan atma' kavgası

'Nişan atma' kavgası

Olayda bir kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.
Mali Devlet Başkanı Keita istifa etti

Mali Devlet Başkanı Keita istifa etti

İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum.
Libya'ya<br>düzenli ordu

Libya'ya
düzenli ordu

​Mehmetçik 1993'teki Azerbaycan tecrübesini aktaracak.
Oflaz hayatını kaybetti

Oflaz hayatını kaybetti

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz 46 yaşında koronavirüs nedeniyle vefat etti.
Kovid sürecini iyi yönettik

Kovid sürecini iyi yönettik

Erdoğan: ​Önümüzdeki günlerde vaka sayısının az olacağına inanıyorum.
Sıra sizde!

Sıra sizde!

​Hainlerin elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık kaçacak delik arıyor.
​Yunan en büyük<br>adasını satacak

​Yunan en büyük
adasını satacak

​ABD o limanı satın alarak Türk boğazlarını gözetleyecek.
Suudi basınından deniz üssü iddiası

Suudi basınından deniz üssü iddiası

​Türkiye ve Katar, Misrata limanında bir askeri üs kuracak.
Türk köyüne<br>ikinci tehdit

Türk köyüne
ikinci tehdit

​Yunanistan, Türklerin yaşadığı noktaları işaretleyerek hedef gösteriyor.
İtalyan devi istiyor

İtalyan devi istiyor

​20 milyon euroluk teklifin yanında satıştan pay da verilecek.
ABD PKK'yı masaya<br>oturtmak istiyor

ABD PKK'yı masaya
oturtmak istiyor

​Sözde özerk yönetimin anayasa görüşmelerine katılacaklar.
Tekin vefat etti

Tekin vefat etti

​Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kalkacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.