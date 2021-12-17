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Kur'an'daki Sureler Listesi: Kur'an'daki cüz sayısı, kısa sure isimleri ve sayfaları

Kur'an-ı Kerim, 30 cüzden oluşur. Fatiha suresi ile başlar, nas suresi ile biter. Kur'an'daki her sure, konusuna göre isim alır. Kur'an'daki tüm kısa sureler ve ayetler yaşanan bazı olaylar üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) vahyedilmiştir. Kur'an'daki bu surelerin de ayrı ayrı faziletleri vardır. Kur'an'da kaç sure, hangi sureler var, hangi cüz hangi surede, hangi sure hangi sayfada yer alır? Kur'an kaç sayfa ve kaç sureden oluşur? Tüm bu soruların yanıtları ve Kur'an'daki sure isimleri listesini bu yazımızda derledik.

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Kurandaki Sureler Listesi: Kurandaki cüz sayısı, kısa sure isimleri ve sayfaları
Kur'an-ı Kerim

Kur'an-ı Kerim 30 cüzden oluşur ve ilk 29 cüz 20 sayfadan son cüz ise 24 sayfadan oluşur. 30. cüzde 37 adet sure vardır. Kur'an 604 sayfadan oluşur. Kur'an'da 114 sure bulunur.

Kur'an'da kaç ayet var? Kur'an 6666 ayet mi?
ÖZGÜN
Kur'an'da kaç ayet var? Kur'an 6666 ayet mi?

Hangi sure hangi cüzde? İşte cevabı:

1. Cüz: 1. Fatiha Suresi – 7 Ayet, 2. Bakara Suresi – 286 Ayet (142. ayete kadar)

2. Cüz: 2. Bakara Suresi (142. Ayetten 253. ayete kadar)

3. Cüz: 2. Bakara Suresi (253. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 3. Al-İ İmran Suresi 200. Ayetten (92. ayete kadar)

4. cüz: 3. Al-İ İmran Suresi (92. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 4. Nisa Suresi – 176 Ayet (24. ayete kadar)

5. cüz: 4. Nisa Suresi (24. Ayetten 148. ayete kadar)

6. cüz: 4. Nisa Suresi (148. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 5. Maide Suresi – 120 Ayet (83. ayete kadar)

7. cüz: 5. Maide Suresi (83. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 6. En’am Suresi – 165 Ayet (111. ayete kadar)

8. cüz: 6. En’am Suresi (111. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 7. A’raf Suresi – 206 Ayet (88. ayete kadar)

9. cüz: 7. A’raf Suresi (88. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 8. Enfal Suresi – 75 Ayet (41. ayete kadar)
10. Cüz: 8. Enfal Suresi (41. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 9. Tevbe Suresi – 129 Ayet (94. ayete kadar)

11. cüz: 9. Tevbe Suresi (94. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 10. Yunus Suresi – 109 Ayet, 11. Hud Suresi – 123 Ayet (6. ayete kadar)

12. cüz: 11. Hud Suresi (6. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 12. Yusuf Suresi – 111 Ayet (44. ayete kadar)

13. cüz: 12. Yusuf Suresi (44. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.), 13. Ra’d Suresi – 43 Ayet, 14. İbrahim Suresi – 52. Ayet

14. cüz: 15. El-Hicr Suresi – 99 Ayet, 16. Nahl Suresi – 128 Ayet

15. cüz: 17. El-İsra Suresi – 111 Ayet, 18. Kehf Suresi – 110 Ayet (75. ayete kadar)

16. cüz: 18. Kehf Suresi (75. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 19. Meryem Suresi – 99 Ayet, 20. Tâhâ Suresi – 135 Ayet

17. cüz: 21. El-Enbiya Suresi – 112 Ayet, 22. Hac Suresi – 78 Ayet

18. cüz: 23. El-Mü’minun Suresi – 118 Ayet, 24. Nur Suresi – 64 Ayet, 25. Furkan Suresi – 77. Ayetten (12. ayete kadar)

19. cüz: 25. Furkan Suresi (12. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir), 26. Şuara Suresi – 227 Ayet, 27. Neml Suresi – 93 Ayet (56. ayete kadar)

20. cüz: 27. Neml Suresi (56. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 28. Kasas Suresi – 88 Ayet, 29. Ankebut Suresi – 69 Ayet (46. ayete kadar)

21. cüz: 29. Ankebut Suresi (46. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.), 30. Rum Suresi – 60 Ayet, 31. Lokman Suresi – 34 Ayet, 32. Secde Suresi – 30 Ayet, 33, Ahzab Suresi – 73 Ayet (31. ayete kadar)

22. cüz: 33. Ahzab Suresi (31. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir. ), 34. Sebe’ Suresi – 54 Ayet, 35. Fatır Suresi – 45 Ayet, 36. Yasin Suresi – 83 Ayet (28. ayete kadar)

23. cüz: 36. Yasin Suresi (28. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 37. Saffat Suresi – 182 Ayet, 38. Sad Suresi – 88 Ayet, 39. Zümer Suresi – 75 Ayet (32. ayete kadar)

24. cüz: 39. Zumer Suresi (32. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.), 40. Mu’min Suresi – 85 Ayet, 41. Fussilet Suresi – 54 Ayet (47. ayete kadar)

25. cüz: 41. Fussilet Suresi (47. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.),42. Şura Suresi – 53 Ayet, 43. Zuhruf Suresi – 89 Ayet , 44. Duhan Suresi – 59 Ayet, 45. Casiye Suresi – 37 Ayet (33. ayete kadar)

26. cüz: 45. Casiye Suresi (33. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir. ),46. Ahkaf Suresi – 35 Ayet, 47. Muhammed Suresi – 38 Ayet, 48. Fetih Suresi – 29 Ayet, 49. Hucurat Suresi – 18 Ayet, 50. Kaf Suresi – 45 Ayet, 51. Zariyat Suresi – 60 Ayet (31. ayete kadar)

27 .cüz: 51. Zariyat Suresi (31.Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir), 52. Tur Suresi – 49 Ayet, 53. Necm Suresi – 62 Ayet, 54. Kamer Suresi – 55 Ayet, 55. Rahman Suresi – 78 Ayet, 56. Vakı’a Suresi – 96 Ayet, 57. Hadid Suresi – 29 Ayet

28. cüz: 58. El-Mücadele Suresi – 22 Ayet, 59. Haşr Suresi – 24 Ayet, 60. Mümtehine Suresi – 13 Ayet, 61. Saff Suresi – 14 Ayet, 62. Cum’a Suresi – 11 Ayet, 63. Münâfikûn Suresi – 11 Ayet, 64. Teğabun Suresi – 18 Ayet, 65. Talak Suresi – 12 Ayet, 66. Tahrim Suresi – 12 Ayet

29. cüz: 67. Mülk Suresi – 30 Ayet, 68. Kalem Suresi – 52 Ayet, 69. Hakka Suresi – 52 Ayet, 70. Me’aric Suresi – 44 Ayet,71. Nûh Suresi – 28 Ayet, 72. Cin Suresi – 28 Ayet, 73. Müezzemmil Suresi – 20 Ayet, 74. Muddesir Suresi – 56 Ayet, 75. Kıyamet Suresi – 40 Ayet, 76. İnsan Suresi – 31 Ayet, 77. Murselat Suresi – 50 Ayet

30. cüz: 78. Nebe’ Suresi – 40 Ayet, 79. Nazi’at Suresi – 46 Ayet, 80. Abese Suresi – 42 Ayet, 81. Tekvir Suresi – 29 Ayet, 82. İnfitar Suresi – 19 Ayet, 83. Mutaffifin Suresi – 36 Ayet, 84. İnşikak Suresi – 25 Ayet, 85. Bürüç Suresi – 22 Ayet, 86. Tarık Suresi – 17 Ayet, 87. A’la Suresi – 19 Ayet, 88. Ğaşiye Suresi – 26 Ayet, 89. Fecr Suresi – 30 Ayet, 90. Beled Suresi – 20 Ayet, 91. Şems Suresi – 15 Ayet, 92. Leyl Suresi – 21 Ayet, 93. Duha Suresi – 11 Ayet, 94. İnşirah Suresi – 8 Ayet, 95. Tin Suresi– 8 Ayet, 96. Alak Suresi – 19 Ayet, 97. Kadr Suresi – 5 Ayet, 98. Beyyine Suresi – 8 Ayet, 99. Zilzal Suresi – 8 Ayet, 100. Adiyat Suresi – 11 Ayet, 101. Karia Suresi – 11 Ayet, 102. Tekasür Suresi– 8 Ayet,103. Asr Suresi – 3 Ayet, 104. Hümeze Suresi– 9 Ayet, 105. Fil Suresi – 5 Ayet, 106. Kureyş Suresi – 4 Ayet, 107. Maun Suresi – 7 Ayet, 108. Kevser Suresi – 3 Ayet, 109. Kafirun Suresi– 6 Ayet, 110. Nasr Suresi – 3 Ayet, 111. Tebbet Suresi – 5 Ayet, 112.İhlas Suresi – 4 Ayet, 113. Felak Suresi – 5 Ayet, 114. Nas Suresi – 6 Ayet.

30. cüzde hangi sureler var? Son cüz kaçıncı sayfada, 30. cüz kaç sayfa?
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30. cüzde hangi sureler var? Son cüz kaçıncı sayfada, 30. cüz kaç sayfa?
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