Şems Suresi Okunuşu

Şems Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 15 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir.

Şems Suresi dinle, ezberle

Mehmet Emin Ay'ın yorumuyla Şems Suresi dinle.

Şems Suresi Arapça okunuşu

Şems Suresi Arapça okunuşu.

Şems Suresi Diyanet meali

﴾1﴿ Yemin olsun, güneşe ve kuşluğuna;

﴾2﴿ Işığı onun ardından geldiğinde aya;

﴾3﴿ Onu (dünyayı) aydınlattığında gündüze;

﴾4﴿ Onu karanlıkla örttüğünde geceye;

﴾5﴿ Göğe ve onu kuran kudrete;

﴾6﴿ Yere ve onu yayıp döşeyene;

﴾7﴿ Nefse ve ona düzen verene;

REKLAM

﴾8﴿ Ona kötü ve iyi olma yeteneklerini yerleştirene ki,

﴾9﴿ Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir.

﴾10﴿ Onu kötülüklere boğan da ziyan etmiştir.

﴾11﴿ Semûd kavmi, hak tanımazlığı yüzünden (peygamberini) yalanladı.

﴾12﴿ En azılısı cüretle ileri atıldığında;

﴾13﴿ Allah’ın elçisi onlara, “Allah’ın (mûcize olarak) verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın” demişti.

﴾14﴿ Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine rableri, günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felâketler göndererek hepsini helâk etti.

﴾15﴿ O, yaptığının sonucundan korkacak değildir.

REKLAM

Şems Suresi'nin nuzülü

Mushaftaki sıralamada doksan birinci, iniş sırasına göre yirmi altıncı sûredir. Kadir sûresinden sonra, Burûc sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Şems Suresi'nin konusu

Surede bazı önemli kozmik varlıklara ve olaylara yemin edilerek insan tabiatına hem iyilik hem kötülük eğilimlerinin yerleştirildiği bildirilmiş; bu eğilimlerini doğru kullanmayanların akıbetine örnek olmak üzere Semûd kavminin helâk edilişi anlatılmıştır.