Buruc Suresi Okunuşu: Buruc Suresi oku, dinle, ezberle

Buruc Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 22 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.

Buruc Suresi dinle

Mehmet Emin Ay'ın yorumuyla Buruc Suresi...

Buruc Suresi Arapça okunuşu

Buruc Suresi Arapça okunuşu

Buruc Suresi Diyanet meali

﴾1﴿ Andolsun burçlarla dolu göğe,

﴾2﴿ Vaad edilmiş güne,

﴾3﴿ Tanıklık edene ve edilene ki,

﴾4-5﴿ O çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır!

﴾6-7﴿ Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı.

﴾8-9﴿ Aziz, övgüye lâyık, göklerin ve yerin mâliki olan Allah’a inandıkları için, sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir.

﴾10﴿ Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir.

﴾11﴿ İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.

﴾12﴿ Şüphesiz rabbinin yakalaması pek müthiştir.

﴾13﴿ Kuşku yok ki başta yaratan da sonra tekrar yaratacak olan da O’dur

﴾14-16﴿ Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O’dur.

﴾17-18﴿ Orduların, Firavun ve Semûd’un haberi sana ulaştı mı?

﴾19﴿ Doğrusu inkârcılar bir yalanlama içindedirler.

﴾20﴿ Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

﴾21﴿ Şüphesiz o (asılsız saydıkları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır;

﴾22﴿ Levh-i mahfûzdadır.

REKLAM

Buruc Suresi (Ebubekir Şatıri)

Buruc Suresi'nin nuzülü

Mushaftaki sıralamada seksen beşinci, iniş sırasına göre yirmi yedinci suredir. Şems suresinden sonra, Tîn suresinden önce Mekke’de inmiştir.

Buruc Suresi'nin konusu

Sûrenin ana konusu kendilerine “ashâbü’l-uhdûd” (hendek topluluğu) denilen inkârcıların, inançlı insanlara inançları sebebiyle yaptıkları işkenceler ve müminlerin inançları uğrunda bunlara karşı gösterdikleri sabır ve dirençtir. Ayrıca inkârcıların ahiretteki kötü akıbetleri ve inananların mutlu sonları, Allah’ın bazı sıfatları hakkında kısa açıklamalar yer almaktadır.