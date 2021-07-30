Tin Suresi okunuşu

Tin Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir.

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Tin Suresi Arapça okunuşu

Tin Suresi

Tin Suresi Türkçe okunuşu

Vettiyni vezzeytuni.

Ve turi siyniyne.

Ve hazelbeledil'emiyni.

Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin.

Sümme redednahü esfele safiliyne.

İnnelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun

Fema yukezzibuke ba'du biddiin,

Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn.

Tin Suresi Diyanet meali

﴾1﴿ Yemin olsun incire ve zeytine;

﴾2﴿ Sînâ dağına;

﴾3﴿ Ve şu güvenli beldeye!

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﴾4﴿ Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır.

﴾5﴿ Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.

﴾6﴿ Ancak iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ödül vardır.

﴾7﴿ Artık bu kanıtlardan sonra (ey insan!) sana dini inkâr ettiren şey nedir?

﴾8﴿ Allah hüküm verenlerin en âdili değil midir?

Tin Suresi'nin konusu

Surede bazı önemli varlıklar üzerine yemin edilerek insanın yüksek değeri vurgulanmış, kötü ahlâkın bu değeri düşürdüğü ifade edilmiştir. İman edip iyi işler yapanlar övülmüş, hesap ve cezayı yalan sayanlar kınanmış, hüküm verenlerin en üstününün Allah olduğu bildiril­miştir.