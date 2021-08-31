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Abese Suresi Okunuşu

Abese Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 42 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Surede başlıca, itikat, peygamberlik, Allah’ın kudreti ve kıyamet hâlleri konu edilmektedir. Haberimizde Abese Suresi'nin Arapça yazışını, Diyanet mealini bulabilir, dinleyip ezberleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Abese Suresi Okunuşu! Abese Suresi oku, dinle, ezberle
Abese Suresi okunuşu

Abese Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 42 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Surede başlıca, itikat, peygamberlik, Allah’ın kudreti ve kıyamet hâlleri konu edilmektedir.

Abese Suresi dinle Mehmet Emin Ay


Abese Suresi Arapça okunuşu

Abese Suresi Arapça okunuşu
Abese Suresi Arapça okunuşu

Abese Suresi Diyanet meali

﴾1﴿ Yüzünü ekşitip başını çevirdi.
﴾2﴿ Görme engelli o kişi geldi diye.
﴾3﴿ Ama (ey Peygamber!) Sen nereden bileceksin, belki o kendini arındıracaktı.
﴾4﴿ Yahut o bir öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti.
﴾5-6﴿ Sen ise kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun.
﴾7﴿ Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki!
﴾8-10﴿ Gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun!
﴾11﴿ Hayır! Şüphesiz bu âyetler birer öğüttür.
﴾12﴿ Dileyen ondan öğüt alır.
﴾13﴿ O, mukaddes sayfalardadır;
﴾14﴿ Yüce makamlara kaldırılmış, tertemiz sayfalarda.
﴾15-16﴿ Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde.
﴾17﴿ Kahrolası o insan! Ne kadar da inkârcı!
﴾18﴿ (Bir düşünse) Allah onu neden yarattı?
﴾19﴿ Bir spermden yarattı da ona şekil verdi.
﴾20﴿ Sonra ona yolu kolaylaştırdı.
﴾21﴿ Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu.
﴾22﴿ Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek.
﴾23﴿ Hayır! İnsan, Allah’ın emrettiğini yapmadı.
﴾24﴿ İnsan yediğine bir bakıp düşünsün!
﴾25﴿ Biz bolca su indirdik.
﴾26﴿ Sonra toprağı uygun şekilde yardık.
﴾27﴿ Oradan ekinler bitirdik.
﴾28﴿ Üzüm bağları, sebzeler;
﴾29﴿ Zeytin ve hurma ağaçları;
﴾30﴿ Gür ağaçlı bahçeler;
﴾31﴿ Meyveler ve çayırlar;
﴾32﴿ Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için.
﴾33﴿ Kulakları sağır eden o ses geldiğinde,
﴾34-36﴿ İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.
﴾37﴿ O gün onlardan her birinin işi başından aşkındır.
﴾38﴿ O gün birtakım yüzler parıldar;
﴾39﴿ Güleçtir, müjde almıştır.
﴾40﴿ Birtakım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş;
﴾41﴿ Kapkara kesilmiştir.
﴾42﴿ İşte bunlar inkârcılardır, günahkârlardır.

Abese Suresi'nin nuzülü

Mushaftaki sıralamada sekseninci, iniş sırasına göre yirmi dördüncü suredir. Necm suresinden sonra, Kadir suresinden önce Mekke’de inmiştir. Rivayete göre bir gün Hz. Peygamber müşriklerin ileri gelenlerinden birine dini anlatırken yanlarına müminlerden görme engelli Abdullah İbn Ümmü Mektûm gelmiş ve Hz. Peygamber’e yaklaşarak Kur’an ayetlerinden bir kısmını kendisine tekrarlamasını veya onları açıklamasını istemişti. Etkisi azalacağı için konuşmasının kesilmesinden huzursuz olan Hz. Peygamber Abdullah’a ilgi göstermemiş, bunun üzerine bu sûrenin Resûlullah’ı uyaran ilk on âyeti inmiştir (Tirmizî, “Tefsîr”, 73; Taberî, XXX, 32-33).

Abese Suresi'nin konusu

Abdullah İbn Ümmü Mektûm olayını hatırlatan ve bu konuda Hz. Peygamber’in uyarıldığı ayetlerle başlayan surede daha sonra kıyamet, öldükten sonra dirilme, vahiy ve peygamberlik konuları üzerinde durulmuştur.

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