İnşikak Suresi Okunuşu: İnşikak Suresi oku, dinle, ezberle

İnşikak Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 25 ayettir. Sure, adını birinci ayette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir.

İnşikak Suresi dinle

Mehmet Emin Ay'ın yorumuyla İnşikak Suresi dinle.

İnşikak Suresi Arapça okunuşu

İnşikak Suresi

İnşikak Suresi Diyanet meali

﴾1-2﴿ Gök yarıldığında ve rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında;

﴾3-4﴿ Yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında;

﴾5﴿ Ve o da rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında (herkes yaptığının karşılığını görecektir).

﴾6﴿ Ey insan! Sen rabbine doğru büyük bir çaba içindesin; sonunda kuşkusuz O’na kavuşacaksın da.

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﴾7-8﴿ Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecektir;

﴾9﴿ Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir.

﴾10﴿ Kime de kitabı arkasından verilirse,

﴾11﴿ “Eyvah!” diye bağıracak,

﴾12﴿ Ve alevli ateşe girecektir.

﴾13﴿ Şüphesiz o, (dünyada iken) yakınları arasında neşeliydi.

﴾14﴿ Zira o, hiçbir zaman rabbine dönmeyeceğini sanırdı.

﴾15﴿ Hayır, tam tersi! Rabbi onu şüphesiz görmekteydi.

﴾16﴿ Hayır hayır! Yemin ederim o şafağa,

﴾17﴿ Geceye ve onun topladığı şeylere,

﴾18﴿ Ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki,

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﴾19﴿ Siz halden hale geçeceksiniz.

﴾20﴿ Durum bu iken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?

﴾21﴿ Kendilerine Kur’an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar.

﴾22﴿ İnkârcılar -tam aksine- gerçeği yalanlıyorlar.

﴾23﴿ Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir.

﴾24﴿ Onlara şiddetli bir cezaya çarptırılacaklarını bildir.

﴾25﴿ İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar başkadır; onlar için kesintisiz bir ödül vardır.

İnşikak Suresi'nin nuzülü

Mushaftaki sıralamada seksen dördüncü, iniş sırasına göre seksen üçüncü suredir. İnfitar suresinden sonra, Rum suresinden önce Mekke’de inmiştir.

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İnşikak Suresi'nin konusu

Bu surede de kıyametin kopması, onun ardından gerçekleşecek olan uhrevî hesap, insanların iman ve amellerine uygun olarak yargılanmaları, ceza veya ödül gibi konular etkili bir üslûpla anlatılmaktadır.