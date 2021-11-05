Özgün Araf Suresinin fazileti
DİNİ BİLGİLER

Araf Suresi'nin fazileti

Araf Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 163-170. ayetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen alimler de vardır. 206 ayettir. Sure, adını 46. ve 48. ayetlerde geçen "el-A’râf" kelimesinden almıştır. "el-A’râf", yüksek yerler, yüksek mevkiler demektir. Araf Suresi'nde temel konu olarak, ilâhî vahyin doğruluğu ve vahye duyulan ihtiyaç işlenmektedir. Araf Suresi'nin fazileti haberimizde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Araf Suresinin fazileti
Araf Suresi

Araf Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 ayettir. Sure, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen "el-A’râf" kelimesinden almıştır. "el-A’râf", yüksek yerler, yüksek mevkiler demektir. Sûrede temel konu olarak, ilâhî vahyin doğruluğu ve vahye duyulan ihtiyaç işlenmektedir.

Araf Suresi'nin fazileti

Nesâî’nin naklettiği bir hadise göre Resûlullah, akşam namazının ilk rek‘atında Fâtiha’dan sonra bu sûrenin bir bölümünü, ikinci rek‘atında da kalan bölümünü okurdu (“İftitâh”, 67).

Kur'an'da kaç sure ve hangi sureler var? Kur'an kaç sayfa
ÖZGÜN
Kur'an'da kaç sure ve hangi sureler var? Kur'an kaç sayfa

Araf Suresi dinle (Ebubekir Şatıri)


Araf Suresi'nin nuzülü

Mushaftaki sıralamada 7., iniş sırasına göre 39. sûredir. Sâd sûresinden sonra, Cin sûresinden önce Mekke’de nâzil olmuştur. 163-170. âyetlerinin Medine’de indiği de rivayet edilir. Âyet sayısı itibariyle Mekke’de inen sûrelerin en uzunudur, Kur’an’da da en uzun sûrelerin üçüncüsüdür. Bu sebeple “es-seb‘u’t-tıvâl” (yedi uzun sûre) arasında gösterilir. Ayrıca En‘âm sûresiyle birlikte “iki uzun sûre” diye de anılır (İbn Âşûr, VIII/2, s. 5-6).

Araf Suresi'nin konusu

Üslûp ve muhteva bakımından bir önceki sûrenin (En‘âm) devamı gibi görünen A‘râf sûresinde de iman meseleleri, bilhassa âhiretle ilgili hususlarla vahyin önemi, ataları körü körüne taklit etmenin yanlışlığı ve zararları, müminlerle inkârcıların âhiretteki durumlarının mukayesesi, Allah’ın mutlak hükümranlığı, rahmetinin genişliği gibi itikadî konular işlenir. Bunun yanında geçmiş peygamberlerin hayatlarından misaller verilerek onların iman uğrundaki mücadeleleri gözler önüne serilir; sırası geldikçe müşrikler uyarılır; müminlere de sabır ve sebat tavsiye edilir.

Kur'an'da kaç ayet var? Kur'an 6666 ayet mi?
ÖZGÜN
Kur'an'da kaç ayet var? Kur'an 6666 ayet mi?
Duygulandıran bağlılık

Duygulandıran bağlılık

Yedinci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı.
Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı

Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı

​A Milli Takım'da kritik maçlar öncesinde kadro belli oldu.
İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşenerin HDPyi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti

​Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz tabanına doğalgaz için ilk boru 2022 ortalarında serilecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu.

Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame hazır.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.