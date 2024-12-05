Araf Suresi
Araf Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 163-170. ayetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen alimler de vardır. 206 ayettir. Sure, adını 46. ve 48. ayetlerde geçen "el-A’râf" kelimesinden almıştır. "el-A’râf", yüksek yerler, yüksek mevkiler demektir. Araf Suresi'nde temel konu olarak, ilâhî vahyin doğruluğu ve vahye duyulan ihtiyaç işlenmektedir. Araf Suresi'nin fazileti haberimizde.
Araf Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 ayettir. Sure, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen "el-A’râf" kelimesinden almıştır. "el-A’râf", yüksek yerler, yüksek mevkiler demektir. Sûrede temel konu olarak, ilâhî vahyin doğruluğu ve vahye duyulan ihtiyaç işlenmektedir.
Araf Suresi'nin fazileti
Araf Suresi'nin fazileti
Nesâî’nin naklettiği bir hadise göre Resûlullah, akşam namazının ilk rek‘atında Fâtiha’dan sonra bu sûrenin bir bölümünü, ikinci rek‘atında da kalan bölümünü okurdu
(“İftitâh”, 67).
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