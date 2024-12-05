Araf Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. Araf Suresi, farklı faziletleri içerisinde barındıran bir suredir. Peki, Araf Suresi konusu nedir? Araf Suresi neyi anlatıyor?
A’raf Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 7. sırada bulunmakta ve toplamda 206 ayetten oluşmaktadır. Peki, Araf Suresi neyi anlatıyor? Konusu nedir? İşte ayrıntılar...
Araf Suresi konusu nedir?
Sûrede geçmiş kavimlerin hayatlarından verilen bu canlı misallerle peygamberlerin iman uğrundaki mücadeleleri gözler önüne serilir, sırası geldikçe Mekkeli müşrikler uyarılır, müminlere de sabır ve sebat göstermeleri tavsiye edilir. Allah'ın tedbirinin her tedbirin üstünde olduğu hatırlatılır.