A’raf Suresi ne zaman, nerede indirilmiştir? A’raf Suresi nüzulü ile ilgili bilgiler

A’raf suresi nerede ve ne zaman inmiştir? İşte, merak edilen tüm detaylar

A’raf Suresi ne zaman, nerede indirilmiştir?

A’raf Suresi ne zaman, nerede indirilmiştir?

Mekke devrinde nâzil olan en uzun sûredir. Hicret öncesinde, muhtemelen En‘âm sûresinin ardından indirilmiştir. 163. âyetten itibaren sekiz âyetin Medenî olduğuna dair rivayet zayıf bulunduğu için itibar görmemiştir.