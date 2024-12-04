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A’raf Suresi ne zaman, nerede indirilmiştir? A’raf Suresi nüzulü ile ilgili bilgiler

A’raf Suresi ne zaman, nerede indirilmiştir? A’raf Suresi nüzulü ile ilgili bilgiler

15:594/12/2024, Çarşamba
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Araf
Araf

A’raf Suresi, ismini kırk altıncı ve kırk sekizinci âyetlerde geçen “a‘râf” kelimesinden alır. 205 veya 206 âyetten oluşan A'raf Suresi'nin nerede ve ne zaman indirildiği merak edilir. İçeriğimizde A'raf Suresi nüzulü ile ilgili bilgileri derledik.

A’raf suresi nerede ve ne zaman inmiştir? İşte, merak edilen tüm detaylar

A’raf Suresi ne zaman, nerede indirilmiştir?

Mekke devrinde nâzil olan en uzun sûredir. Hicret öncesinde, muhtemelen En‘âm sûresinin ardından indirilmiştir. 163. âyetten itibaren sekiz âyetin Medenî olduğuna dair rivayet zayıf bulunduğu için itibar görmemiştir.



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