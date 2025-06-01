Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Alves Kablo

Alves Kablo'nun gollerini 2'nci ve 18'inci dakikada David Mendes, 8 ve 28'inci dakikada Ömer Güleryüz, 9'uncu dakikada Mohcine Chrharh, 50+1'inci dakikada Alican Kuruyamaç attı.

Diğer yandan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından 6'ncısı düzenlenen turnuvanın 5'inde Türk kulüpleri şampiyon oldu. Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023'te Şahinbey Belediyespor, 2022'de Etimesgut Belediyespor kazandı. EAFF Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl ise Polonya temsilcisi Wisla Krakow, kupayı müzesine götürmüştü.