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Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Alves Kablo

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Alves Kablo

20:181/06/2025, Pazar
AA
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Alves Kablo, Polonya'nın Wisla Krakow Ampute Futbol takımını 6-1 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Alves Kablo, Polonya'nın Wisla Krakow Ampute Futbol takımını 6-1 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.


Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye temsilcisi, Alves Kablo, Aktepe Stadı'nda oynanan final maçında turnuvadaki son şampiyon Wisla Krakow'u 6-1'lik skorla geçerek kupaya uzandı.


Alves Kablo'nun gollerini 2'nci ve 18'inci dakikada David Mendes, 8 ve 28'inci dakikada Ömer Güleryüz, 9'uncu dakikada Mohcine Chrharh, 50+1'inci dakikada Alican Kuruyamaç attı.


Wisla Krakow'un tek golünü ise 39'uncu dakikada Kamil Grygiel kaydetti. Şampiyon Alves Kablo'nun oyuncuları, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.


6 KUPANIN 5'İ TÜRK TAKIMLARININ

Diğer yandan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından 6'ncısı düzenlenen turnuvanın 5'inde Türk kulüpleri şampiyon oldu. Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023'te Şahinbey Belediyespor, 2022'de Etimesgut Belediyespor kazandı. EAFF Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl ise Polonya temsilcisi Wisla Krakow, kupayı müzesine götürmüştü.




#2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi
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