Cristiano Ronaldo ​Portekiz'de karantinaya alındı

İtalya’da hızla yayılan koronavirüs Juventus oyuncularından Daniele Rugani’de de görülmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Juventus’un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo İtalya’ya dönmeyeceğini kulübüne bildirdi.

Yıldız isim, pazar günü Inter ile seyircisiz oynanan maçın ardından bu ayın başında felç geçiren annesini ziyaret etmek üzere özel izinle Madeira’ya gitti. Hemen ardından ise İtalyan Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Serie A da dahil olmak üzere ülkedeki tüm sportif faaliyetleri durdurma kararı aldı.

Juventuslu futbolcu koronavirüse yakalandı İtalyan devi Juventus, İtalyan milli oyuncusu Daniele Rugani'ye yapılan koronavirüs testinin pozitifi çıktığını açıkladı. Resmi siteden duyurulan haberde oyuncunun temas ettiği kişilerin tespiti için araştırma başlatıldığı ifade edildi.Lig 3 Nisan'a kadar ertelendiİtalya’da üç haftadır acil durum yaşanmasına neden olan Kovid-19 salgını, karşılaşmaların 3 Nisan'a kadar ertelendiği Serie A’ya da sıçradı.Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı kaydedildi.Açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.İlk futbolcu Rugani olduRugani, Serie A'da yeni tip koronavirüs bulaşan ilk futbolcu oldu.Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827’yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462’ye ulaştı.

Annesinin durumu iyiye giden Ronaldo, İtalya’daki durum düzelene kadar ailesiyle birlikte Madeira’da kalmaya karar verdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 35 yaşındaki futbolcu, seyahat kısıtlamalarına rağmen Portekiz’den İtalya’ya dönmek için özel uçuş için izin almıştı,fakat takım arkadaşı Daniele Rugani’nin testi pozitif çıkınca kalmaya karar verdi. Ronaldo’nun bu kararını Juventus’a ilettiği belirtildi.

Karantinaya alındı

Sky Italia'nın haberine göre takım arkadaşı Rugani’nin koronavirüse yakalanmasının ardından, Cristiano Ronaldo da tedbir amaçlı Portekiz'e bağlı özerk bölge Madeira'da karantina altına alındı.

#CristianoRonaldo, takım arkadaşı Rugani'de #koronavirüs çıkmasının ardından Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini kulübü Juventus'a bildirdi. 🔗@tancredipalmeri pic.twitter.com/wz5Nn9xlhr — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 12, 2020



