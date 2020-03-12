Cristiano Ronaldo ​Portekiz'de karantinaya alındı

İtalya’da hızla yayılan koronavirüs Juventus oyuncularından Daniele Rugani’de de görülmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Juventus’un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo İtalya’ya dönmeyeceğini kulübüne bildirdi.
Yıldız isim, pazar günü Inter ile seyircisiz oynanan maçın ardından bu ayın başında felç geçiren annesini ziyaret etmek üzere özel izinle Madeira’ya gitti. Hemen ardından ise İtalyan Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Serie A da dahil olmak üzere ülkedeki tüm sportif faaliyetleri durdurma kararı aldı.
Annesinin durumu iyiye giden Ronaldo, İtalya’daki durum düzelene kadar ailesiyle birlikte Madeira’da kalmaya karar verdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 35 yaşındaki futbolcu, seyahat kısıtlamalarına rağmen Portekiz’den İtalya’ya dönmek için özel uçuş için izin almıştı,fakat takım arkadaşı Daniele Rugani’nin testi pozitif çıkınca kalmaya karar verdi. Ronaldo’nun bu kararını Juventus’a ilettiği belirtildi.
- Karantinaya alındı
- Sky Italia'nın haberine göre takım arkadaşı Rugani’nin koronavirüse yakalanmasının ardından, Cristiano Ronaldo da tedbir amaçlı Portekiz'e bağlı özerk bölge Madeira'da karantina altına alındı.
#CristianoRonaldo, takım arkadaşı Rugani'de #koronavirüs çıkmasının ardından Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini kulübü Juventus'a bildirdi. 🔗@tancredipalmeri pic.twitter.com/wz5Nn9xlhr
#CristianoRonaldo, takım arkadaşı Rugani'de #koronavirüs çıkmasının ardından Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini kulübü Juventus'a bildirdi. 🔗@tancredipalmeri pic.twitter.com/wz5Nn9xlhr— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 12, 2020
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