AVRUPA LİGLERİ

Benfica otobüsüne taşlı saldırı: 2 futbolcu yaralandı

Benfica Kulübü, Portekiz Premier Lig'in 25. haftasında dün Tondela'yı konuk ettikleri maçın ardından takımı taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenlendiğini ve 2 futbolcunun yaralandığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Benfica sahasında Tondela ile 0-0 berabere kaldı.

Benfica sahasında Tondela ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden verilen zorunlu aranın ardından devam eden Portekiz ligi, bir şiddet olayına sahne oldu. Porto ile şampiyonluk mücadelesi veren Benfica'nın takım otobüsüne, sahasında Tondela ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşma sonrası stat dışında bekleyen bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, stattan ayrılırken taşların atıldığı takım otobüsünün camları kırıldı. Vücuduna cam parçaları isabet eden futbolcular Julian Weigl ve Andrija Zivkovic, başkent Lizbon'daki Luz Hastanesi'ne götürüldü.

  • 60 puanı bulunan Benfica, gol averajıyla Porto'nun önünde ligin zirvesinde yer alıyor.

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