AVRUPA LİGLERİ

Kamerunlu futbolcu Ekeng'in ölümünde ihmal tespit edildi

Dört yıl önce sahada kalp krizi geçirerek ölen Kamerunlu futbolcu Patrick Ekeng'e ilk müdahalede geciken acil tıp teknisyenine, ertelemeli 18 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Ekeng saha içinde kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ekeng saha içinde kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Dinamo Bükreş'in Viitorul'u ağırladığı 6 Mayıs 2016 tarihindeki Romanya Birinci Futbol Ligi maçında, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ev sahibi kulübün oyuncusu Ekeng'in ölümüyle ilgili dava sonuçlandı.

Rumen basınında yer alan haberlere göre duruşmada, 26 yaşındaki futbolcuyu hastaneye götüren ambulanstaki acil tıp teknisyeni Mihaela Elena Duta'nın, hastayı yaşama döndürmek için gereken çabayı sarf etmediğine hükmedildi.

Yargıç, Duta'ya ertelemeli 18 ay hapis ve 2 ay kamu hizmeti cezası verdi. Duta ayrıca Ekeng Ailesi'ne 200 bin euro tazminat ödeyecek.

Kamerunlu futbolcu sahada hayatını kaybetti
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Kamerunlu futbolcu sahada hayatını kaybetti

Dinamo Bükreş'in Kamerunlu milli futbolcusu Patrick Ekeng sahada hayatını kaybetti. O anlar kameraya böyle yansıdı.


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