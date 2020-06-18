AVRUPA LİGLERİ

UEFA'dan takımlara FFP müjdesi

UEFA, koronavirüs nedeniyle mali açıdan sıkıntı çekecek olan kulüplere iyi haber verdi. 2020 mali değerlendirmelerinin 2021 yılı ile birlikte değerlendirileceği duyuruldu.

Haber Merkezi İHA
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA)

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA)

UEFA’dan kulüplere Finansal Fair Play (FFP) için flaş bir açıklama geldi. Bugün telekonferans yöntemiyle toplanan UEFA İcra Komitesi, korona virüs salgının kulüplerin finansal yapıları üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için Kulüp Lisanslama ve Finansal Fair Play düzenlemelerine ek olarak bir dizi geçici acil durum önlemini onayladı.

UEFA, kulüplerin transfer ve ücret yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye devam etmelerini sağlarken, birtakım esneklik sağlayacağını ve kulüplerin gelir kaybını belirlemesi için zaman tanıyacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, gelecek sene Avrupa kupalarında yer alacak olan takımlar, 31 Temmuz ve 30 Eylül tarihlerinde, borçlarının olmadığı yazığı UEFA’ya bildirecek.

2020 FFP mali yılı değerlendirmesi 2021 yılıyla birlikte değerlendirileceği açıklanırken, 2020 ve 2021 yılları mali bilançoları tek bir dönem olarak ele alacağını duyuruldu.

  • Öte yandan 2020-2021 UEFA kulüp müsabakalarının grup aşaması oyuncu kaydı için ise son tarihin 6 Ekim 2020 olarak belirlendiği açıklandı.

EURO 2020'nin kaderi belli oldu
EURO 2020'nin kaderi belli oldu

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin geleceğini açıkladı. İstanbul’da oynanması planlanan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz’in Lizbon şehrinde oynanacak. 12-23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon’nda gerçekleşecek olan 8’li finalle birlikte Devler Ligi’nin kazananı belli olacak.UEFA, İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali’ni ise 1 yıl erteledi. İstanbul, 2021 yılının Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak.Avrupa Ligi maçları ise 10-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya’daki 4 statta oynanacak. Avrupa Ligi’nin kazananı, Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen’de oynanacak olan karşılaşmaların ardından belli olacak.2020 UEFA Süper Kupa Porto'dan alınarak Budapeşte'ye verildi. Mücadele 24 Eylül'de oynanacak.Gelecek sezonun planlanmasıUEFA, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçlarının 20 Ekim'de başlayacağını açıkladı.UEFA, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 12 şehrin tekrar onaylandığını ve bu yaz için onaylanan maç takviminin de gelecek yıla taşınacağını bildirdi. EURO 2020, 2021 yılında 11 Haziran'da başlayacak ve 11 Temmuz'da bitecek.🏟️ Istanbul, originally appointed to stage the 2020 #UCLfinal, will now host the 2021 final. Venues for subsequent finals all agreed to host these a year later than originally planned.🇵🇹 2020 Lisbon🇹🇷 2021 Istanbul🇷🇺 2022 St-Petersburg🇩🇪 2023 Munich🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2024 London pic.twitter.com/mVWJ1jqO7u&mdash; UEFA (@UEFA) June 17, 2020

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