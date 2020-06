UEFA'dan takımlara FFP müjdesi

UEFA’dan kulüplere Finansal Fair Play (FFP) için flaş bir açıklama geldi. Bugün telekonferans yöntemiyle toplanan UEFA İcra Komitesi, korona virüs salgının kulüplerin finansal yapıları üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için Kulüp Lisanslama ve Finansal Fair Play düzenlemelerine ek olarak bir dizi geçici acil durum önlemini onayladı.

UEFA, kulüplerin transfer ve ücret yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye devam etmelerini sağlarken, birtakım esneklik sağlayacağını ve kulüplerin gelir kaybını belirlemesi için zaman tanıyacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, gelecek sene Avrupa kupalarında yer alacak olan takımlar, 31 Temmuz ve 30 Eylül tarihlerinde, borçlarının olmadığı yazığı UEFA’ya bildirecek.

2020 FFP mali yılı değerlendirmesi 2021 yılıyla birlikte değerlendirileceği açıklanırken, 2020 ve 2021 yılları mali bilançoları tek bir dönem olarak ele alacağını duyuruldu.

Öte yandan 2020-2021 UEFA kulüp müsabakalarının grup aşaması oyuncu kaydı için ise son tarihin 6 Ekim 2020 olarak belirlendiği açıklandı.