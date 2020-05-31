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Kumar oynamak için kulüp kasasından para çaldı

Bir dönem adı Beşiktaş ile anılan Moldeli futbolcu Vegard Forren'in kulüp kasasından para çaldığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Forren, Molde formasıyla çıktığı 369 maçta 16 gol atarken, 9 da asist yaptı.

Forren, Molde formasıyla çıktığı 369 maçta 16 gol atarken, 9 da asist yaptı.

Norveç ekibi Molde forması giyen ve kulübün sembol isimlerinden biri olan Vegard Forren, skandal bir olaya imza attı. Norveç basınına yansıyan haberlerde kumar bağımlılığı bulunan 32 yaşındaki futbolcunun kulüp kasasından para çaldığı bildirildi.

Hırsızlık olayının ortaya çıkmasının ardından Molde Kulübü'nün oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshettiği açıklandı.

"Böyle olmasını istemedim"

Uzun zamandır kumar bağımlısı olduğunu ifade eden Forren, "Böyle olmasını istemezdim ancak bana olan güvenin zedelendiğinin farkındayım. Kulübümden, takım arkadaşlarımdan, taraftarlardan ve beni seven herkesten özür diliyorum" dedi.

Adı Beşiktaş ile anılmıştı

Stoper bölgesinde forma giyen Vegard Forren bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti.

Forren, Norveç Milli Takımı ile 33 maça çıktı.
Forren, Norveç Milli Takımı ile 33 maça çıktı.


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