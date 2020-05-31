Kumar oynamak için kulüp kasasından para çaldı

Norveç ekibi Molde forması giyen ve kulübün sembol isimlerinden biri olan Vegard Forren, skandal bir olaya imza attı. Norveç basınına yansıyan haberlerde kumar bağımlılığı bulunan 32 yaşındaki futbolcunun kulüp kasasından para çaldığı bildirildi.

Hırsızlık olayının ortaya çıkmasının ardından Molde Kulübü'nün oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshettiği açıklandı.

"Böyle olmasını istemedim"

Uzun zamandır kumar bağımlısı olduğunu ifade eden Forren, "Böyle olmasını istemezdim ancak bana olan güvenin zedelendiğinin farkındayım. Kulübümden, takım arkadaşlarımdan, taraftarlardan ve beni seven herkesten özür diliyorum" dedi.

Adı Beşiktaş ile anılmıştı

Stoper bölgesinde forma giyen Vegard Forren bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti.



