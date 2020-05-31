Birçok futbolcuda koronavirüs çıkınca maçı ertelediler

Salgın nedeniyle askıya alınmasının ardından dün seyircisiz olarak yeniden başlatılan Ukrayna'da lig maçları, ikinci kez yeni tip koronavirüs engeline takıldı.

Ukranya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Lviv kentinde Karpaty ile Mariupol arasında oynanacak lig maçı öncesinde teknik ekip ve futbolculara uygulanan Kovid 19 testinde birçok pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Virüse yakalananların sayı ve isimlerinin belirtilmediği açıklamada, maçın ileri bir tarihe ertelendiği, test sonucu pozitif çıkanların karantinaya alındığı ve hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği ifade edildi.

Ukrayna'da resmi verilere göre, bugüne kadar 23 bin 204 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, 696 kişi ise hayatını kaybetti.