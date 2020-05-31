AVRUPA LİGLERİ

Birçok futbolcuda koronavirüs çıkınca maçı ertelediler

Ukrayna Premier Ligi'nde Karpaty ile Mariupol arasında oynanması planlanan karşılaşma, maç öncesi birçok oyuncu ve teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid 19) test sonucunun pozitif çıkması gerekçesiyle ertelendi.

Haber Merkezi AA
Ukrayna futbolu ikinci kez koronavirüs engeli ile karşılaştı.

Ukrayna futbolu ikinci kez koronavirüs engeli ile karşılaştı.

Salgın nedeniyle askıya alınmasının ardından dün seyircisiz olarak yeniden başlatılan Ukrayna'da lig maçları, ikinci kez yeni tip koronavirüs engeline takıldı.

Ukranya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Lviv kentinde Karpaty ile Mariupol arasında oynanacak lig maçı öncesinde teknik ekip ve futbolculara uygulanan Kovid 19 testinde birçok pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Virüse yakalananların sayı ve isimlerinin belirtilmediği açıklamada, maçın ileri bir tarihe ertelendiği, test sonucu pozitif çıkanların karantinaya alındığı ve hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği ifade edildi.

  • Ukrayna'da resmi verilere göre, bugüne kadar 23 bin 204 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, 696 kişi ise hayatını kaybetti.

Ukrayna'dan koronavirüs açıklaması: Zirveyi geride bıraktık
Ukrayna'dan koronavirüs açıklaması: Zirveyi geride bıraktık

Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı İgor Brovçenko koronavirüs ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, Ukrayna’da koronavirüs salgınında zirve noktaya gelindikten sonraki iki haftada salgın artış hızında bir yükselişin görülmediğini söyledi. Brovçenko, bu iki haftalık sürecin ardından yeni vaka sayılarında azalmaların görüldüğünü de dile getirdi. UKRAYNA’DA VAKA SAYISI 22 BİN 382’YE YÜKSELDİUkrayna Sağlık Bakanlığı’nın bu sabah açıkladığı verilere göre, son 24 saatte ülkede 477 yeni koronavirüs vakası görüldü. Son gelişmelerle, toplam vaka sayısı 22 bin 382’ye çıkarken 8 bin 439 kişi iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 11 kişi artarak, 669’a yükseldi. Ukrayna yönetimi, 22 Mayıs’tan itibaren karantina uygulamasını aşamalı olarak kaldırmaya başladı. 1 Haziran’dan itibaren şehirler arası tren seferlerine yeniden başlanması planlanıyor.Çin'de boşanmak isteyen çiftlere bir ay zorunlu bekleme süresi getirildiABD'de koronavirüs salgının bin 511 kişi daha öldü: Toplam sayı 102 bini geçtiABD'de geçen hafta 2,1 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunduDünya ünlü oyuncu Tom Hanks üçüncü kez plazma bağışında bulundu

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Real Madrid, koronavirüsten ölenleri unutmadı
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.