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David Jurasek kimdir?

David Jurasek kimdir?

23:0526/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
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David Jurasek
David Jurasek

Benfica'da forma giyen David Jurasek'in adı Beşiktaş ile anılıyor. Transfer görüşmelerinin yapıldığı gündeme gelmesiyle birlikte David Jurasek kimdir, kaç yaşında, hangi takımda ve mevkide oynuyor? sorularının yanıtı merak edildi. İşte David Jurasek'in kariyeri...

Futbol kulüplerinin transfer çalışmalarını hızlandığı bu günlerde, spor gündeminde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Beşitaş'ın Benfica'da forma giyen David Jurasek ile anlaştığı iddiaları yer alıyor. Peki David Jurasek kimdir? İşte futbolcu hakkında merak edilenler...


DAVİD JURASEK KİMDİR?

24 yaşındaki futbolcu geçen sezonun ilk yarısını Benfica'da, ikinci yarısını Hoffenheim'da geçirdi. 22 maça çıkan David Jurasek, 3 asistlik katkı sağladı ve 1.122 dakika sahada kaldı. Jurasek'in güncel piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro.

David Jurásek – Oyuncu ProfiliDoğum Tarihi / Yaş: 7 Ağustos 2000 (24 yaşında)


Doğum Yeri: Dolní Němčí, Çek Cumhuriyeti

Boy: 1,83 m

Uyruk: Çek Cumhuriyeti

Mevki: Sol Bek (Defans)

Kullandığı Ayak: Sol

Temsilci: Football Mechanic

Kulüp Bilgileri

Ana Kulüp: SL Benfica

Sözleşme Başlangıcı: Bilinmiyor

Sözleşme Bitişi: 30 Haziran 2028

Güncel Kulüp: TSG 1899 Hoffenheim

Transfer Türü: Kiralık

Kiralama Başlangıcı: 22 Ocak 2024

Kiralama Bitişi: 30 Haziran 2025

Satın Alma Opsiyonu: Var

Son Sözleşme Uzatma: 1 Temmuz 2024



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