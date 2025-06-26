Futbol kulüplerinin transfer çalışmalarını hızlandığı bu günlerde, spor gündeminde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Beşitaş'ın Benfica'da forma giyen David Jurasek ile anlaştığı iddiaları yer alıyor. Peki David Jurasek kimdir? İşte futbolcu hakkında merak edilenler...