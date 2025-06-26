Benfica'da forma giyen David Jurasek'in adı Beşiktaş ile anılıyor. Transfer görüşmelerinin yapıldığı gündeme gelmesiyle birlikte David Jurasek kimdir, kaç yaşında, hangi takımda ve mevkide oynuyor? sorularının yanıtı merak edildi. İşte David Jurasek'in kariyeri...
Futbol kulüplerinin transfer çalışmalarını hızlandığı bu günlerde, spor gündeminde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Beşitaş'ın Benfica'da forma giyen David Jurasek ile anlaştığı iddiaları yer alıyor. Peki David Jurasek kimdir? İşte futbolcu hakkında merak edilenler...
DAVİD JURASEK KİMDİR?
24 yaşındaki futbolcu geçen sezonun ilk yarısını Benfica'da, ikinci yarısını Hoffenheim'da geçirdi. 22 maça çıkan David Jurasek, 3 asistlik katkı sağladı ve 1.122 dakika sahada kaldı. Jurasek'in güncel piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro.
David Jurásek – Oyuncu ProfiliDoğum Tarihi / Yaş: 7 Ağustos 2000 (24 yaşında)
Doğum Yeri: Dolní Němčí, Çek Cumhuriyeti
Boy: 1,83 m
Uyruk: Çek Cumhuriyeti
Mevki: Sol Bek (Defans)
Kullandığı Ayak: Sol
Temsilci: Football Mechanic
Kulüp Bilgileri
Ana Kulüp: SL Benfica
Sözleşme Başlangıcı: Bilinmiyor
Sözleşme Bitişi: 30 Haziran 2028
Güncel Kulüp: TSG 1899 Hoffenheim
Transfer Türü: Kiralık
Kiralama Başlangıcı: 22 Ocak 2024
Kiralama Bitişi: 30 Haziran 2025
Satın Alma Opsiyonu: Var
Son Sözleşme Uzatma: 1 Temmuz 2024