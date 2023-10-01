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Spor

Efeler Slovenya'ya diş geçiremedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Oyunları elemeleri grubundaki ikinci maçında Slovenya’ya 3-0 mağlup oldu.

11:57 . 1/10/2023 Pazar
AA
Mililer set alamadan maçı tamamladı.

Mililer set alamadan maçı tamamladı.

Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.


Çekişmeli geçen ilk iki seti 28-26 ve 30-28'lik skorlarla kazanan Slovenya, 2-0 öne geçti.


Üçüncü setin genelinde üstün bir oyun ortaya koyan Slovenya, farkı 6 sayıya (20-14) kadar çıkardı. Ay-yıldızlı ekip, maçın son bölümünde farkı 2'ye (23-21) indirse de seti 25-22, karşılamayı da 3-0 kaybetti.


Slovenya'dan Rok Mozic, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. A Milli Takım'da ise Adis Lagumdzija 16, Mirza Lagumdzija 14 sayıyla öne çıktı.


Bu sonuçla grupta Slovenya 2'de 2 yaparken, milliler ilk mağlubiyetini aldı. Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 3 Ekim Salı günü TSİ 10.00'da ABD ile karşılaşacak.


Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.


Salon:
Yoyogi
Hakemler:
Fabrice Collados (Fransa), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)
Slovenya:
Pajenk, Mozic, Cebulj, Kozamernik, Vincic, Urnaut (Kovacic, Mujanovic)
Türkiye:
Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Arda Bostan, Faik Samet Güneş, Yasin Aydın, Kaan Gürbüz)
Setler:
28-26, 30-28, 25-22
Süre:
97 dakika




#A Milli Erkek Voleybol Takımı
#2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri
#Slovenya
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