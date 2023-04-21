Güreşteki efsane sporcularımızdan Rıza Kayaalp finalde

Akşam yapılan maçlar sonunda Rıza Kayaalp, Ali Cengiz ve Adem Burak Uzun altın, Yunus Emre Başar ve Mehmet Çeker yarın akşam TSİ saatiyle 19-00 da madalya için mindere çıkacaklar.

55 kiloda Adem Burak Uzun ise çeyrek finalde Ermeni Rudik Makrcyha’nı (12-3) yenerek yarı finale çıktı. Bu turda Gürcü Nugzari Tsurtsima kaşısında galip gelerek finale yükseldi. Adem finelde Azerbaycan’lı Eldaniz Azızlı karşısında altın madalya için mücadele edecek.

-63 kiloda Mehmet Çeker Bulgar sporcu karşısında bronz madalya için mindere çıkacak.

-77 kiloda Yunus Emre Başar, repesajdan gelecek rakibi ile bronz madalya mücadelesi yapacak.

-87 kiloda Ali Cengiz Macar Istvan Takacs karşısında altın madalya için mindere çıkacak.

-130 kiloda Rıza Kayaalp ilk maçında Sırbistan’lı Boris Petrusici’yi (8-0), sayı tuşu ile Çeyrekte Norveçli Oskar Markıv’iyi 8-1) ve yarı finalde Litvanyalı Mantas Kenetstautas’ı (8-0) sayı tuşu ile yenerek finale yükseldi. Rıza finalde Azerbaycan’lı Sabah Saleh Sharıatı ile karşısında 12. Şampiyonluk için yarın akşam mindere çıkacak.



