AVRUPA LİGLERİ

Ianis Hagi'nin bonservisi pahalı geldi

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Glasgow Rangers, kiralık olarak forma giyen Ianis Hagi’nin bonservisini almak istiyor. Ancak Genk’in istediği 4.5 milyon euro, İskoç ekibinin elini zayıflatıyor.

Haber Merkezi İHA
Ianis Hagi'nin Genk ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ianis Hagi'nin Genk ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fotoğraf: LEE SMITH / Reuters

Galatasaray’ın ve Rumen futbolunun efsane isimlerinden Gheorghe Hagi’nin oğlu olan ve Türk vatandaşlığı da bulunan Ianis Hagi için Glasgow Rangers girişimlere başladı. Bonservisi Belçika ekibi Genk’te bulunan ve sezonu Rangers’ta geçiren Hagi için İskoç temsilcisi satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor.

İskoçya Ligi’nde oynadığı 7 maçta 1 gol atan ve 1 asist yapan Hagi’yi teknik direktör Steven Gerrard’ın kadroda görmek istediği belirtilirken, bu futbolcu için yapılan girişimler şu ana kadar sonuç vermedi.

Kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen ancak 4.5 milyon euroluk bonservis bedelini aşağıya çekmek isteyen Rangers, Genk’ten şu ana kadar olumlu cevap alamadı. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması bekleniyor.

Ianis Hagi 4 milyon euro bonservisle Genk'e transfer olmuştu.
Ianis Hagi 4 milyon euro bonservisle Genk'e transfer olmuştu.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Podolski futbolculuğunun yanı sıra Türkiye'de...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.