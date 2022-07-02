Spor Kırkpınarda dramatik son Gözyaşlarına boğuldu
GÜREŞ

Kırkpınar'da dramatik son: Gözyaşlarına boğuldu

Kırkpınar'da Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilerek altın kemerin daimi sahibi olma şansını kaybeden Ali Gürbüz, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırkpınarda dramatik son: Gözyaşlarına boğuldu
Gürbüz mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'ndaki müsabakalarla devam etti.

Favorilerden son başpehlivan Ali Gürbüz, ikinci turda Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilerek elendi.

Böylece Gürbüz, altın kemerin daimi sahibi olma şansını kaybetti.

Yeşil Yeşil galibiyetin ardından büyük sevinç yaşarken, Gürbüz ise gözyaşlarına boğuldu.

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