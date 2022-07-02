Kırkpınar'da dramatik son: Gözyaşlarına boğuldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'ndaki müsabakalarla devam etti.
Favorilerden son başpehlivan Ali Gürbüz, ikinci turda Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilerek elendi.
Böylece Gürbüz, altın kemerin daimi sahibi olma şansını kaybetti.
Yeşil Yeşil galibiyetin ardından büyük sevinç yaşarken, Gürbüz ise gözyaşlarına boğuldu.
İşte o anlar:
Altın kemerin daimi sahibi olma şansını kaybeden Ali Gürbüz, gözyaşlarına hakim olamadıpic.twitter.com/h4O86Z787V
Altın kemerin daimi sahibi olma şansını kaybeden Ali Gürbüz, gözyaşlarına hakim olamadıpic.twitter.com/h4O86Z787V— SPOR (@yenisafakspor) July 2, 2022