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Sezonun ilk otokros yarışı Aydın'da yapılacak

Sezonun ilk otokros yarışı Aydın'da yapılacak

18:1728/05/2025, Çarşamba
AA
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Otokros
Otokros

2025 sezonunun ilk otokros yarışı Aydın'da 1 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Sporcular, saat 11.00'de başlayacak antrenmanların ardından sıralama turlarında mücadele edecek.

2025 sezonunun ilk otokros etkinliği olan Aydın Otokros Yarışı, 1 Haziran Pazar günü düzenlenecek.


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Aydın'daki Yenipazar Motorsporları Alanı'nda yapılacak organizasyonda 9'u kadın 24 sporcu, 5 ayrı kategoride yarışacak.


Sporcular, saat 11.00'de başlayacak antrenmanların ardından sıralama turlarında mücadele edecek. Ömer Tolon Sezonu'nun ilk yarışı, 5 tur olarak saat 14.00 ile 15.45 arasında koşulacak.


Aydın Otomobil Sporları Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilecek organizasyon, saat 16.30'da yapılacak ödül töreniyle sona erecek.




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