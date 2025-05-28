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Tırmanma Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı Eskişehir'de

Tırmanma Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı Eskişehir'de

17:1128/05/2025, Çarşamba
AA
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Türkiye Tırmanma Şampiyonası
Türkiye Tırmanma Şampiyonası

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde düzenlenecek.

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde düzenlenecek.


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Sakarıılıca köyünde Eskişehir Otomobil Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilecek organizasyonda sporcular, 2 çıkış üzerinden 5 ayrı kategoride mücadele edecek.


Şampiyona, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.45'te Mihalgazi Belediyesi önünde seremonik startla başlayacak ve 14.00 ile 15.30 saatlerindeki antrenman çıkışlarıyla devam edecek.


7.4 kilometre uzunluğundaki parkurda koşulacak yarışta 1 Haziran Pazar günü saat 11.00'de ilk çıkış yapılacak ve saat 16.00'daki ödül töreni ile organizasyon son bulacak.




#Türkiye Tırmanma Şampiyonası
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