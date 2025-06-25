Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
TVF'den Hande Baladın'ın sakatlığına ilişkin açıklama

TVF'den Hande Baladın'ın sakatlığına ilişkin açıklama

13:3325/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Voleybol Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Dominik Cumhuriyeti Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmada Türkiye oyuncusu Hande Baladın da görev aldı.
Voleybol Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Dominik Cumhuriyeti Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmada Türkiye oyuncusu Hande Baladın da görev aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Brezilya maçında sakatlanan Hande Baladın'ın tedavisine başlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynadığımız karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sporcumuz Hande Baladın, sol uyluk bölgesinde ağrı hissetmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sporcumuzun sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

#Hande Baladın
#TVF
#Voleybol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ arsa ön katılım bedeli ödenmezse ne olur?