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Vakıfbank play-off serisine galibiyetle başladı

Vakıfbank play-off serisine galibiyetle başladı

20:069/04/2025, Çarşamba
DHA
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VakıfBank'ın sevinci.
VakıfBank'ın sevinci.

Vakıfbank, Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Vakıfbank konuk olduğu Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti.


Cebeci Spor Kompleksi 'nde oynanan mücadelenin ilk setini konuk ekip Vakıfbank 19-25 kazanırken, ikinci seti Eczacıbaşı 25-23 alarak beraberliği yakaladı.


Üçüncü sette Vakıfbank 19-25 üstünlükle skoru 2-1'e getirdi. Son sette rakibine fırsat tanımayan Vakıfbank mücadeleyi 3-1 kazandı.


İkinci maç 12 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. İki karşılaşmanın sonunda galip çıkmaması halinde 3'üncü müsabaka 14 Nisan Pazartesi günü saat 19.30'da gerçekleştirilecek.


İki takım son olarak Kupa Volley'de karşı karşıya gelmiş ve Turuncu-beyazlı ekip bu mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.



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