Filedeki ilk derbi Galatasaray'ın

Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin, normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini ev sahibi ekip Galatasaray 25-23 kazanırken, ikinci seti Fenerbahçe 20-25 önde kapattı.
Üçüncü seti Galatasaray 25-23 önde geçse de, dördüncü sette Fenerbahçe 21-25 ile setlerde 2-2'lik beraberliği sağladı. Tie-Break setini de kazanan sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
Serinin 2'nci maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Fenerbahçe'nin evinde oynanacak. Seride 2 galibiyet alan takım adını finale yazdıracak.