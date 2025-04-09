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Filedeki ilk derbi Galatasaray'ın

Filedeki ilk derbi Galatasaray'ın

16:159/04/2025, Çarşamba
DHA
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İlkin Aydın'ın maçtaki smacı ve Fenerbahçeli oyuncuların savunması
İlkin Aydın'ın maçtaki smacı ve Fenerbahçeli oyuncuların savunması

Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin, normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini ev sahibi ekip Galatasaray 25-23 kazanırken, ikinci seti Fenerbahçe 20-25 önde kapattı.


Üçüncü seti Galatasaray 25-23 önde geçse de, dördüncü sette Fenerbahçe 21-25 ile setlerde 2-2'lik beraberliği sağladı. Tie-Break setini de kazanan sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.


Serinin 2'nci maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Fenerbahçe'nin evinde oynanacak. Seride 2 galibiyet alan takım adını finale yazdıracak.



SALON:
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
HAKEMLER:
Ramazan Çevik, Onur Coşkun
GALATASARAY DAIKIN:
Carutasu, Yasemin, İlkin, Katarina, Ayçin, Bongaerts, Eylül
FENERBAHÇE MEDICANA:
Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Ana, Drca, Dicle, Gizem
SETLER:
25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 15-10.
SÜRE:
2 saat 1 dakika


#Sultanlar Ligi
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