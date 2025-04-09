Filedeki ilk derbi Galatasaray'ın

Üçüncü seti Galatasaray 25-23 önde geçse de, dördüncü sette Fenerbahçe 21-25 ile setlerde 2-2'lik beraberliği sağladı. Tie-Break setini de kazanan sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.