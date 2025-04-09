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Eda ve Safronova derbide yok

Eda ve Safronova derbide yok

13:339/04/2025, Çarşamba
AA
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Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem Dündar
Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem Dündar

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabında bugün Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem Dündar ve Liza Safranova'nın sağlık durumlarından dolayı dinlendirileceği açıklandı.

Fenerbahçe'den Eda ve Safronova'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan Kaptan Eda Erdem, yapılan muayene ve tetkikleri sonrasında tespit edilen sol ayak bileği dış yan bağ zorlanması ve eklem içi ödem nedeniyle, Liza Safronova ise geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Galatasaray Daikin ile bugün oynayacağımız müsabakada, tedbir amaçlı dinlendirileceklerdir. Tedavileri devam eden sporcularımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" denildi.




#Fenerbahçe
#Eda Erdem Dündar
#Liza Safranova
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