VakıfBank'ın yeni kaptanı Zehra Güneş

VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezonda voleybol A takımının kaptanlığını Zehra Güneş'in yapacağını duyurdu.
"VakıfBank olarak A takımımızın yeni sezondaki kaptanlık görevini, altyapımızdan yetişerek kulübümüzün değerli isimlerinden biri haline gelen Zehra Güneş'in üstleneceğini açıklamaktan büyük bir mutluluk duyarız. Sahadaki duruşu, performansı ve takım ruhunu yansıtan karakteriyle VakıfBank'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine inandığımız Zehra Güneş'e görevinde başarılar dileriz."
12 yaşında voleybol kariyerine VakıfBank'ta başlayan Zehra daha sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Vakıfbank 2 ve kiralık olarak Beşiktaş formaları giydi.
2017 yılından itibaren ise VakıfBank'ta oynamaktadır.