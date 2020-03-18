OKYANUSYA LİGLERİ

Yeni Zelanda'da koronavirüs nedeniyle lig bitirildi ve şampiyon ilan edildi

Yeni Zelanda'da koronavirüs nedeniyle lig bitirildi ve şampiyon ilan edildi

Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birinci Lig'i erken sonlandırdığını ve lider Auckland City'yi şampiyon ilan ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Auckland City, ligin bitimine 2 hafta kala 3 puan farkla şampiyon oldu.

Auckland City, ligin bitimine 2 hafta kala 3 puan farkla şampiyon oldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği ve ligin erken bitirilmesine karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, ligde 37 puanla lider durumdaki Auckland City'nin şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon en yakın takipçisi Team Wellington ile Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı belirtildi.

Kararın hükümet yetkilileri, sağlık uzmanları ve ligdeki kulüplerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından alındığı aktarıldı. Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 8 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 20'ye çıktığı ifade edildi.

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