Türkiye'de ikinci olacak: Geleceğin ulaşım teknolojileri 'Hyperloop Geliştirme Yarışması' başladı

TEKNOFEST ve TÜBİTAK iş birliğinde bu yıl ilk defa düzenlenen Hyperloop (üst düzey ray ötesi hızlı ulaşım aracı) Geliştirme Yarışması’nda Yeditepe Üniversitesi Otomotiv Kulübü hyperloop ekibi Hyperhawk ‘E-7 Infinity’ ismini verdikleri araç ile 2’nci oldu. Ekibin takım kaptanı Makine Mühendisliği mezunu Barbaros Efe, “Dünyada hyperloop alanında çalışan yaklaşık 10 civarında firma var. Biz de Türkiye'yi temsil edecek bir hyperloop şirketi kurmak istiyoruz ve bununla ilgili çalışmalarımıza başladık” dedi.