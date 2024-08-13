Türkiye'de ikinci olacak: Geleceğin ulaşım teknolojileri 'Hyperloop Geliştirme Yarışması' başladı

Yarışma kapsamında takımlar, Gelişme Raporu ve Teknik Tasarım Raporu (TTR) olmak üzere 2 rapor aşaması ile değerlendirilecekler. Yarışma finalinde Performans Ödülleri dışında, 2024 yılında ilk kez gerçekleşecek olan İnovasyon Ödülleri ve Çelik Levitasyon Ödülü planlaması ile takımların araçlarının inovatif yönleri, teknik farklılık ve başarıları da ödüllendirilecek.
İnovasyon Ödüllerinin Elektromanyetik Levitasyon Sistemi Geliştirme, İtki Sistemi Geliştirme, Altyapı Geliştirme, Haberleşme Sistemi Geliştirme, Mekanik Sistemi Geliştirme (fren, entegrasyon, kapsül) kategorilerinde verilmesi planlanmaktadır.
Ulaşımda hız, güvenlik ve verimlilik artacak
Konvansiyonel ulaşım teknolojilerine farklı bir boyut katarak yeni nesil ray ötesi sistem teknolojisi ile geliştirilen ve “üst düzey bir hızlı ulaşım aracı” olan hyperloop, ulaşımda yeni bir çağ açıyor.