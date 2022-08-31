2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı mı?

Yükseköğretim ve Ortaöğretim'de eğitim öğrencilerinin faydalandığı VGM bursları için başvuruların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. VGM burs başvuru tarihleri 2022-2023 belli oldu mu? VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak ve burs ne kadar olacak? Hangi şartlar gerekli?

2022 VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.

Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

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2022 VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmişti.

Burs ücretinin bu yıl da güncellenmesi bekleniyor.

KİMLER VGM BURSUNDAN FAYDALANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

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d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

ÖZGÜN VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) bursu ne kadar 2022?